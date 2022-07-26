Когда малыш рождается c патологией. Интервью с профессором Омурбековым

Врачи бьют тревогу: в стране увеличивается количество детей с врожденными пороками развития.

- Ежедневно в детскую больницу скорой медицинской помощи привозят младенцев, родившихся с той или иной патологией. И каждый случай - это трагедия для родителей, для общества. Именно из–за этого чаще всего умирают младенцы и ребятишки до года или становятся инвалидами. Поэтому сейчас надо акцентировать внимание на причинах врожденных пороков, - сказал в интервью "Вечернему Бишкеку" профессор Талант ОМУРБЕКОВ.

По его словам, такого всплеска врожденных патологий ранее не наблюдалось. И к тревоге, можно сказать, главного детского доктора в стране стоит прислушаться. У нас найдется немного врачей, которые так любят детей, которые столько сделали для педиатрии, сколько заведующий кафедрой детской хирургии КГМА Талант Омурбеков.

Наше интервью пришлось прервать: коллеги попросили проконсультировать одного сорванца со сложнейшим переломом костей предплечья и руки. А для профессора маленький пациент превыше всего...

- Сегодня у меня две операции как раз по поводу врожденных пороков, - сказал профессор Омурбеков, возвращаясь к нашей беседе.

Талант Ороскулович, детей с ошибками природы меньше не становится. Но медицина–то развивается, появляются новые технологии, препараты, а болеют больше. Почему?

- Как хирург я, конечно, анализировал причины разных пороков. Многие из них можно было предотвратить, если бы родители знали, что они сами виновны в том, что их ребенок родился больным. Почти у всех детей с врожденными пороками развития мы обнаруживаем внутриутробную инфекцию. Иными словами, это инфекции мочеполовой системы, передающиеся половым путем: трихомоноз, микоплазма, герпес простой и цитомегаловирус, гартнирелы и другие. Значит, мамы в период зачатия были инфицированы половой инфекцией. Поэтому будущие родители в обязательном порядке должны пройти обследование, если решили завести ребенка. Подчеркиваю, оба. Мужчины почему–то считают, что они всегда здоровы, но очень часто являются носителями инфекции и инфицируют свою половину. И как результат - на свет появляется ребенок с врожденным уродством.

Сказывается, конечно, прием лекарственных препаратов беременными женщинами. Не существует лекарств, которые могут быть признаны полностью безопасными, особенно на ранних стадиях беременности. Курение во время "интересного положения" может привести к отставанию ребенка в физическом развитии.

До 12 недель беременности происходит закладка внутренних органов и систем плода. Неполноценное питание, хронические и инфекционные заболевания, вредные привычки - все это сказывается на развитии будущего малыша и может спровоцировать порок в утробе матери. Безусловно, влияет и агрессивность факторов окружающей среды, неблагополучные социальные условия семьи, в частности, бедность. У большинства рожениц не хватает в организме фолиевой кислоты, а она необходима для деления клеток, роста и развития всех органов и тканей, нормального развития зародыша. А железодефицитная анемия, которая сплошь и рядом фиксируется у матерей, сказывается и на детях, и приводит к рахиту, отставанию в умственном и физическом развитии. Другие нарушения могут дать знать о себе гораздо позже - уже в детском саду и школе. Это заболевания желудочно–кишечного тракта, болезни обмена веществ, в первую очередь сахарный диабет и ожирение.

Несколько лет назад мы побывали почти в 50 школах. Демонстрировали старшеклассникам врожденные уродства детей, объясняли, отчего рождаются больные малыши. Сейчас молодые люди начинают половую жизнь в раннем возрасте - в 14–15 лет. А это очень вредно, и слишком много возможностей для инфицирования.

Недавно я оперировал ребенка с тяжелейшим врожденным пороком. Нам удалось его спасти, но он останется инвалидом на всю жизнь. Хотя этого могло и не случиться, если бы женщина вовремя встала на учет по поводу беременности. Ее откровения нас шокировали: она узнала о том, что беременна, на седьмом месяце! И вы думаете, она одна такая?! Нередко женщин привозят в роддом накануне родов без единого анализа.

Как узнать, есть ли у будущего ребенка патология или он здоров?

- Как я уже cказал, первые 12 недель жизни плода - это период огромной организации и развития клеток. К концу этого периода основные аномалии, которые могут повлиять на плод, чаще всего уже присутствуют. И чем раньше они появляются, тем больший вред наносят. Поэтому наблюдение за женщиной во время беременности позволяет выявить и лечить такие состояния на раннем этапе, когда они еще поддаются коррекции.

Для выявления аномалий развития существуют разные методы. И всем женщинам, вовремя вставшим на учет, проводят такую диагностику в обязательном порядке. Но гинекологи, разумеется, не могут точно определить тяжесть порока, сказать, удастся ли исправить его или надо прерывать беременность. И тут уже свое заключение даем мы, хирурги. Если установлен порок в развитии плода, то мы на ранней его стадии можем порекомендовать женщине сохранить беременность или ее прервать. Конечно, в любом случае право выбора остается за будущими родителями. Но мы обязаны сказать им правду.

Какие пороки вы уже устраняете?

- Оперируем младенцев со спинномозговой грыжей. У нас есть очень хорошие наработки. Мы делаем особую пластику спинномозгового канала, благодаря чему у этих младенцев не развивается дальше гидроцефалия. Кстати, среди врожденных патологий лидируют пороки центральной нервной системы.

В клинике работают врачи всех специальностей с большим опытом и знаниями, которые поставят правильный диагноз и вместе с гинекологами из ЦСМ будут контролировать процесс беременности и развитие патологии у будущего малыша. Важно, чтобы в первые часы жизни ребенка его доставляли к нам из роддомов, и мы, уже зная все нюансы его недуга, могли сразу исправить ошибку природы. Есть такие патологии, которые необходимо устранять в первые часы жизни. Например, если малыш рождается с отсутствием пищевода, то его ни в коем случае нельзя кормить после рождения. Даже если мамочка сделала это один раз, то малыш обречен.

Я считаю, что в нашей стране необходим отдельный закон о здоровье детей, который позволит обеспечить их развитие - от плода до совершеннолетия. В таком законодательном акте должны быть собраны все нормы, касающиеся здоровья будущего поколения.