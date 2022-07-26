Погода
$ 82.37 - 83.37
€ 83.00 - 84.00

Когда малыш рождается c патологией. Интервью с профессором Омурбековым

107  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Врачи бьют тревогу: в стране увеличивается количество детей с врожденными пороками развития.

- Ежедневно в детскую больницу скорой медицинской помощи привозят младенцев, родившихся с той или иной патологией. И каждый случай - это трагедия для родителей, для общества. Именно из–за этого чаще всего умирают младенцы и ребятишки до года или становятся инвалидами. Поэтому сейчас надо акцентировать внимание на причинах врожденных пороков, - сказал в интервью "Вечернему Бишкеку" профессор Талант ОМУРБЕКОВ.

По его словам, такого всплеска врожденных патологий ранее не наблюдалось. И к тревоге, можно сказать, главного детского доктора в стране стоит прислушаться. У нас найдется немного врачей, которые так любят детей, которые столько сделали для педиатрии, сколько заведующий кафедрой детской хирургии КГМА Талант Омурбеков.

Наше интервью пришлось прервать: коллеги попросили проконсультировать одного сорванца со сложнейшим переломом костей предплечья и руки. А для профессора маленький пациент превыше всего...

- Сегодня у меня две операции как раз по поводу врожденных пороков, - сказал профессор Омурбеков, возвращаясь к нашей беседе.

Талант Ороскулович, детей с ошибками природы меньше не становится. Но медицина–то развивается, появляются новые технологии, препараты, а болеют больше. Почему?

- Как хирург я, конечно, анализировал причины разных пороков. Многие из них можно было предотвратить, если бы родители знали, что они сами виновны в том, что их ребенок родился больным. Почти у всех детей с врожденными пороками развития мы обнаруживаем внутриутробную инфекцию. Иными словами, это инфекции мочеполовой системы, передающиеся половым путем: трихомоноз, микоплазма, герпес простой и цитомегаловирус, гартнирелы и другие. Значит, мамы в период зачатия были инфицированы половой инфекцией. Поэтому будущие родители в обязательном порядке должны пройти обследование, если решили завести ребенка. Подчеркиваю, оба. Мужчины почему–то считают, что они всегда здоровы, но очень часто являются носителями инфекции и инфицируют свою половину. И как результат - на свет появляется ребенок с врожденным уродством.

Сказывается, конечно, прием лекарственных препаратов беременными женщинами. Не существует лекарств, которые могут быть признаны полностью безопасными, особенно на ранних стадиях беременности. Курение во время "интересного положения" может привести к отставанию ребенка в физическом развитии.

До 12 недель беременности происходит закладка внутренних органов и систем плода. Неполноценное питание, хронические и инфекционные заболевания, вредные привычки - все это сказывается на развитии будущего малыша и может спровоцировать порок в утробе матери. Безусловно, влияет и агрессивность факторов окружающей среды, неблагополучные социальные условия семьи, в частности, бедность. У большинства рожениц не хватает в организме фолиевой кислоты, а она необходима для деления клеток, роста и развития всех органов и тканей, нормального развития зародыша. А железодефицитная анемия, которая сплошь и рядом фиксируется у матерей, сказывается и на детях, и приводит к рахиту, отставанию в умственном и физическом развитии. Другие нарушения могут дать знать о себе гораздо позже - уже в детском саду и школе. Это заболевания желудочно–кишечного тракта, болезни обмена веществ, в первую очередь сахарный диабет и ожирение.

Несколько лет назад мы побывали почти в 50 школах. Демонстрировали старшеклассникам врожденные уродства детей, объясняли, отчего рождаются больные малыши. Сейчас молодые люди начинают половую жизнь в раннем возрасте - в 14–15 лет. А это очень вредно, и слишком много возможностей для инфицирования.

Недавно я оперировал ребенка с тяжелейшим врожденным пороком. Нам удалось его спасти, но он останется инвалидом на всю жизнь. Хотя этого могло и не случиться, если бы женщина вовремя встала на учет по поводу беременности. Ее откровения нас шокировали: она узнала о том, что беременна, на седьмом месяце! И вы думаете, она одна такая?! Нередко женщин привозят в роддом накануне родов без единого анализа.

Как узнать, есть ли у будущего ребенка патология или он здоров?

- Как я уже cказал, первые 12 недель жизни плода - это период огромной организации и развития клеток. К концу этого периода основные аномалии, которые могут повлиять на плод, чаще всего уже присутствуют. И чем раньше они появляются, тем больший вред наносят. Поэтому наблюдение за женщиной во время беременности позволяет выявить и лечить такие состояния на раннем этапе, когда они еще поддаются коррекции.

Для выявления аномалий развития существуют разные методы. И всем женщинам, вовремя вставшим на учет, проводят такую диагностику в обязательном порядке. Но гинекологи, разумеется, не могут точно определить тяжесть порока, сказать, удастся ли исправить его или надо прерывать беременность. И тут уже свое заключение даем мы, хирурги. Если установлен порок в развитии плода, то мы на ранней его стадии можем порекомендовать женщине сохранить беременность или ее прервать. Конечно, в любом случае право выбора остается за будущими родителями. Но мы обязаны сказать им правду.

Какие пороки вы уже устраняете?

- Оперируем младенцев со спинномозговой грыжей. У нас есть очень хорошие наработки. Мы делаем особую пластику спинномозгового канала, благодаря чему у этих младенцев не развивается дальше гидроцефалия. Кстати, среди врожденных патологий лидируют пороки центральной нервной системы.

В клинике работают врачи всех специальностей с большим опытом и знаниями, которые поставят правильный диагноз и вместе с гинекологами из ЦСМ будут контролировать процесс беременности и развитие патологии у будущего малыша. Важно, чтобы в первые часы жизни ребенка его доставляли к нам из роддомов, и мы, уже зная все нюансы его недуга, могли сразу исправить ошибку природы. Есть такие патологии, которые необходимо устранять в первые часы жизни. Например, если малыш рождается с отсутствием пищевода, то его ни в коем случае нельзя кормить после рождения. Даже если мамочка сделала это один раз, то малыш обречен.

Я считаю, что в нашей стране необходим отдельный закон о здоровье детей, который позволит обеспечить их развитие - от плода до совершеннолетия. В таком законодательном акте должны быть собраны все нормы, касающиеся здоровья будущего поколения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420819
Теги:
дети, Кыргызстан, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  