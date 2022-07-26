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Эдиль Байсалов встретился с комиссаром по делам нацменьшинств ОБСЕ

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- Канат Кожоев
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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств ОБСЕ Кайратом Абдрахмановым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В своем приветственном слове Эдиль Байсалов подчеркнул, что укрепление межэтнического согласия рассматривается в качестве одной из самых приоритетных задач правительства. Рассказав про текущую работу по повышению эффективности государственного управления в рамках нового конституционного устройства, Эдиль Байсалов отметил, что в целях повышения эффективности государственной политики по межэтническим отношениям и дальнейшего укрепления единства народа была утверждена концепция гражданской идентичности "Кыргыз жараны" на 2021-2026 годы. Кроме того, в Кыргызской Республике реализован комплекс законодательных мер по обеспечению инклюзивного участия нацменьшинств в избирательном процессе и политической жизни.

Эдиль Байсалов особо обратил внимание на госполитику нулевой терпимости к попыткам нарушения межэтнического согласия, заявив о том, что любые провокационные высказывания и действия влекут за собой уголовную ответственность.

Заместитель главы кабмина выразил признательность Офису Верховного комиссара за оказываемую поддержку и выразил готовность дальнейшего развития сотрудничества.

Верховный комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ Кайрат Абдрахманов в свою очередь высоко оценил проводимую Кыргызской Республикой политику в области государственного строительства и подтвердил готовность оказания поддержки в реализации проектов, направленных на укрепление межэтнического согласия.


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URL: https://www.vb.kg/420822
Теги:
ОБСЕ, Эдиль Байсалов, Кыргызстан, политика, кабмин
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