Эдиль Байсалов встретился с комиссаром по делам нацменьшинств ОБСЕ

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств ОБСЕ Кайратом Абдрахмановым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В своем приветственном слове Эдиль Байсалов подчеркнул, что укрепление межэтнического согласия рассматривается в качестве одной из самых приоритетных задач правительства. Рассказав про текущую работу по повышению эффективности государственного управления в рамках нового конституционного устройства, Эдиль Байсалов отметил, что в целях повышения эффективности государственной политики по межэтническим отношениям и дальнейшего укрепления единства народа была утверждена концепция гражданской идентичности "Кыргыз жараны" на 2021-2026 годы. Кроме того, в Кыргызской Республике реализован комплекс законодательных мер по обеспечению инклюзивного участия нацменьшинств в избирательном процессе и политической жизни.

Эдиль Байсалов особо обратил внимание на госполитику нулевой терпимости к попыткам нарушения межэтнического согласия, заявив о том, что любые провокационные высказывания и действия влекут за собой уголовную ответственность.

Заместитель главы кабмина выразил признательность Офису Верховного комиссара за оказываемую поддержку и выразил готовность дальнейшего развития сотрудничества.

Верховный комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ Кайрат Абдрахманов в свою очередь высоко оценил проводимую Кыргызской Республикой политику в области государственного строительства и подтвердил готовность оказания поддержки в реализации проектов, направленных на укрепление межэтнического согласия.