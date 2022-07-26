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СOVID-19: С сотрудниками городских служб проводят беседы

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- Алина Мамаева
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В связи с увеличением заражения коронавирусной инфекции медицинские работники центров семейной медицины проводят разъяснительные работы среди сотрудников структурных подразделений мэрии города Бишкек.

В целях профилактики заболеваемости коронавирусной инфекции ЦСМ №4 провели разъяснительную работу среди сотрудников Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры о соблюдении временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Медики ЦСМ №7 провели разъяснительную беседу среди сотрудников Департамента по управлению муниципальным имуществом, Управления капитального строительства и Общественно-государственного управления капитального строительства.

У желающих была возможность вакцинироваться на месте.


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URL: https://www.vb.kg/420832
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, коронавирус, COVID-19
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