СOVID-19: С сотрудниками городских служб проводят беседы

В связи с увеличением заражения коронавирусной инфекции медицинские работники центров семейной медицины проводят разъяснительные работы среди сотрудников структурных подразделений мэрии города Бишкек.

В целях профилактики заболеваемости коронавирусной инфекции ЦСМ №4 провели разъяснительную работу среди сотрудников Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры о соблюдении временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Медики ЦСМ №7 провели разъяснительную беседу среди сотрудников Департамента по управлению муниципальным имуществом, Управления капитального строительства и Общественно-государственного управления капитального строительства.

У желающих была возможность вакцинироваться на месте.