Помогите найти! В Бишкеке пропал 7-летний мальчик

Сотрудниками УВД Ленинского района Бишкека ведутся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения Умарова Камронбека. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

По данным пресс-службы, 25 июля 2022 года в милицию с письменным заявлением обратилась жительница столицы У.З. об оказании содействия в поиске ее сына Умарова Камронбека 31 августа 2014 года рождения.

"Мальчик в этот же день примерно в 15:00 часов вышел играть в игровой стадион расположенного возле дома по улице Гагарина и больше не вернулся домой.

По настоящее время, местонахождение пропавшего несовершеннолетнего мальчика неизвестно.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРП УВД Ленинского района Бишкека.

Приметы: рост примерно 110-120 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие, чёрные.

Был одет: чёрная футболка, чёрные шорты, фиолетовые сланцы.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Умарова Камронбека просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-605, 0 (312) 444- 457, 0 (312) 352-632, 0 (553) 102-880, 0 (773) 909-465, 0 (551) 088-330, 0 (701) 644-403, 0 (500) 032-000, 0 (755) 579-580 и 102.

В настоящее время ведутся активные поисковые и розыскные мероприятия в целях установления месторождения пропавшего мальчика Умарова Камронбека".