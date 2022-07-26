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В Бишкеке обсуждают проблему торговли людьми

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке проходит мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. На Круглом столе спикеры обсудят ситуацию в области борьбы с торговлей людьми в Кыргызстане, расскажут о статистике раскрываемых дел, поделятся реальными историями пострадавших, проинформируют о рисках оказаться жертвой торговли людьми, о связи проблемы торговли людьми с миграцией, о методах распознания жертв торговли людьми и многом другом.

Спикерами во время мероприятия выступят:

Жыпара Мамбетова - начальник Управления по вопросам миграции МТСОМ КР;

Марлис Джумабаев - начальник первого управления Главного управления уголовного розыска МВД КР;

Медер Рахман - руководитель Секретариата совета по миграции при спикере ЖК КР;

Нуржан Тулегабылова – координатор Национального симуляционного упражнения по борьбе с торговлей людьми;

Основная цель данного пресс-кафе - проинформировать представителей СМИ и блогеров о рисках стать жертвой торговли людьми, о процессах противодействия торговле людьми и оказанию помощи пострадавшим.

Миллионы людей ежегодно в поисках лучшей жизни уезжают из страны на заработки в другие государства, включая кыргызстанцев. Поэтому проблема торговли людьми в нашей стране тесно связана с внешней миграцией. Однако не всегда все происходит так, как обещают работодатели. В сети преступников, как правило, попадают представители самых уязвимых групп населения, в первую очередь это женщины и дети.

По данным Международной Организации Труда 71% жертв торговли людьми во всем мире составляют женщины и девочки, а 29% - мужчины и мальчики. 30,2 миллиона жертв (75%) составляют лица в возрасте 18 лет и старше, при этом число детей в возрасте до 18 лет оценивается в 10,1 миллиона (25%).

По мнению экспертов, если ранее индустрия торговли людьми занимала третье место в мире по доходности, то сегодня она обогнала индустрии торговли оружием и наркотраффикинга, впервые заняв первую позицию в мире. К сожалению, это показатель быстрого и колоссального роста и спроса на торговлю мужчинами, женщинами и детьми.

Индустрия торговли людьми очень обширна, и включает в себя сексуальное рабство (женщины и дети), нелегальную трансплантацию органов, принудительные браки за рубежом, попрошайничество и другое.

Торговля людьми в Кыргызстане, как и в других странах мира остается в значительной степени скрытым явлением, при этом лишь несколько случаев в год регистрируется и становится объектом уголовного преследования. Причиной этому является решение жертв торговли людьми не придавать огласке свои истории.

Важно обращать чуткое внимание на следующие моменты:

- никогда и ни при каких обстоятельствах не отдавайте свой паспорт в залог,

- проверяйте компанию работодателя и компанию по трудоустройству, они должны быть официально зарегистрированы,

- заключайте трудовые договора с компанией работодателя и компанией по трудоустройству,

- узнайте о законах, о культуре и особенностях страны назначения,

- постарайтесь выучить язык страны назначения,

- по прибытию в страну назначения постарайтесь зарегистрироваться в местном консульстве или посольстве КР,

- держитесь всегда на связи с родными и близкими.

По официальным данным за 2021 год в Кыргызстане зарегистрировано 4 досудебных производства, из них: прекращено – 1 дело, находятся в производстве – 3. Но в реальности, количество жертв торговли людьми намного больше и скрытность данного вида преступления еще больше усложняет работу государственных органов в противодействии торговле людьми.

Отрадно отметить тесную и доверительную совместную работу между правоохранительными органами Кыргызской Республики и гражданским обществом страны; ведь именно такой межведомственный и открытый подход дает эффективную борьбу с торговлей людьми. Важно отметить, что жертвы торговли людьми в первую очередь приходят за медицинской, психологической, юридической помощью именно к неправительственным организациям.

С 2003 года, ОБСЕ оказывает содействие Кыргызской Республике в укреплении потенциала госорганов и гражданского общества в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми. Проводит семинары и учебные курсы для правоохранительных органов, социальных работников, религиозных лидеров, а также информационные кампании для населения. При поддержке ОБСЕ и ряда других международных организаций был разработан Национальный план действий по противодействию торговле людьми на 2022-2025 годы. Только за последний год прошли обучение 97 социальных работников (28 мужчин и 69 женщин), 70 сотрудников правоохранительных органов (59 мужчин и 11 женщин), также организованы мероприятия по повышению осведомленности среди населения для 380 участников (194 мужчины и 186 женщин) и 45 религиозных лидеров.

Впервые в Кыргызстане в 2021 году провели первое национальное симуляционное упражнение по борьбе с торговлей людьми, что позволило успешно улучшить потенциал, координации и сотрудничество в рамках Национального механизма перенаправления. 28 августа 2022 года, ОБСЕ совместно с Правительством Кыргызской Республики и другими международными организациями проведут второе национальное симуляционное упражнение. В мероприятии примут участие более 80-и специалистов правоохранительных органов, в том числе представители Министерства внутренних дел КР, Генеральной прокуратуры, инспекций труда, организаций гражданского общества, независимых экспертов и представителей социальных служб.


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URL: https://www.vb.kg/420837
Теги:
торговля людьми, Бишкек
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