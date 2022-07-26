Президент принял глав делегаций Конференции спецслужб тюркоязычных стран

Президент Кыргызской Республики сегодня, 26 июля, принял глав делегаций 24-й Конференции специальных служб тюркоязычных государств (ТЮРКОН), которая проходит в Чолпон-Ате. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Приветствуя руководителей национальных служб безопасности, Садыр Жапаров отметил, что глубокие исторические связи, многовековой опыт добрососедства и плодотворного сотрудничества между странами и народами создают крепкую основу для укрепления взаимодействия в рамках ТЮРКОН.

Президент подчеркнул, что Конференция стала важной платформой сотрудничества и взаимодействия в области безопасности и уже многие годы служит востребованной площадкой для обсуждения широкого спектра профессиональных проблем, обмена опытом, выработки наиболее действенных моделей сотрудничества в области обеспечения безопасности.

"Сегодня особого внимания со стороны наших служб требует эскалация активности террористов на Ближнем Востоке и Афганистане, достигшая масштабов, угрожающих целостности некоторых государств и грозящая распространением далеко за пределы указанных регионов. Очевидно, что достичь значимых результатов в борьбе с данными угрозами и вызовами можно лишь путем последовательной и системной работы, совместными и слаженными усилиями", - сказал президент.

Как отметил глава государства, новое время требует новых подходов в решении проблем, преодолении вызовов и угроз.

"В этой связи выражаю уверенность, что содержательные и конструктивные дискуссии данной площадки внесут весомый вклад во благо обеспечения безопасности на тюркоязычном пространстве. При этом тесное взаимодействие между спецслужбами стран-участниц Конференции укрепит безопасность в наших странах, окажет содействие в эффективной борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и другими глобальными проблемами" - сказал Садыр Жапаров.

Президент выразил готовность кыргызской стороны к плодотворной работе с тюркскими братскими народами на основе этих ценностей.

Во встрече приняли участие председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев, начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Али Наги оглы Нагиев, заместитель начальника Службы внешней разведки Азербайджанской Республики Самир Вугар оглы Исмайлов, председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Ермек Сагимбаев, директор Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хакан Фидан, председатель Службы государственной безопасности Республики Узбекистан Абдусалом Азизов.