Горожане и компании. Кто ещё нарушает правила благоустройства столицы?

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

За несоблюдение чистоты и порядка возле салона красоты в жилмассиве Кок-Жар составлен протокол по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" в отношении Алиева М. на 3 тысячи сомов.

За выброс швейных отходов вдоль улицы Конорчок №69 по части 3 статьи 115 понесёт ответственность Кайыпкулов А.

За несанкционированную рекламу вдоль проспекта Дэн Сяопина по части 1 статьи 179 оштрафована компания "Бонус компани".

Однако нарушители не признали вину, дела направлены на рассмотрение административной комиссии.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам: