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Горожане и компании. Кто ещё нарушает правила благоустройства столицы?

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- Алина Мамаева
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

За несоблюдение чистоты и порядка возле салона красоты в жилмассиве Кок-Жар составлен протокол по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" в отношении Алиева М. на 3 тысячи сомов.

За выброс швейных отходов вдоль улицы Конорчок №69 по части 3 статьи 115 понесёт ответственность Кайыпкулов А.

За несанкционированную рекламу вдоль проспекта Дэн Сяопина по части 1 статьи 179 оштрафована компания "Бонус компани".

Однако нарушители не признали вину, дела направлены на рассмотрение административной комиссии.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

  1. по Свердловскому району: 0705003137;
  2. по Октябрьскому району: 0551551745;
  3. по Первомайскому району: 0555404818;
  4. по Ленинскому району: 0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/420842
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан
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