Парень разбил чужую машину и уехал в Россию, чтобы возместить ущерб

Бишкекчанин Саид Галиев Свердловским районным судом приговорен к лишению свободы сроком на два года. Приговорили его за преступление, совершенное еще в 2014 году.

Из обвинительного заключения: "16.11.2014 года примерно в 9 часов утра, увидев припаркованный автомобиль, принадлежавший потерпевшему, без его разрешения забрал у него ключи, завел машину и скрылся в неизвестном направлении. По дороге попал в ДТП, совершив столкновение с двумя другими автомашинами".

Сам Галиев рассказывает так:

- С потерпевшим Женишбеком мы были в приятельских отношениях. В тот день отдыхали с двумя девушками, пили спиртные напитки. Утром девушки попросили отвезти их домой. Я взял со стола ключи от машины Женишбека и поехал. Когда я ехал, обратно попал в аварию. Машину помял, но она была на ходу. Я на ней приехал и отдал Женишбеку. Объяснил ему все и пообещал возместить ущерб, но денег не было, и я уехал в Россию на заработки.

Не знал, что находился в розыске. С Сахалина несколько раз звонил Женишбеку, просил подождать, но нужную сумму накопить все никак не получалось. В сентябре 2021 года в России меня задержали, тогда я узнал, что нахожусь в розыске. Сахалинский суд меня отпустил, и я сам добровольно приехал в Бишкек.

Свердловский суд, напомним, признал Галиева виновным в угоне и назначил ему наказание в виде двух лет исправительной колонии общего режима.

В Бишкекском городском суде потерпевший Женишбек отказался поддерживать частно-публичное обвинение и заявил, что не имеет к приятелю ни материальных, ни моральных претензий. Саида Галиева освободили от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.