В городе Нарын земельный участок площадью 2,4 га возвращен государству

Как сообщает Генеральная прокуратура, прокуратурой города Нарын в ходе проверки установлено, что в 2000 году решением мэрии земельный участок площадью 2,4 гектара незаконно передан в частную собственность.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР.

По результатам следствия уголовное дело направлено в суд и на основании акта прокурорского реагирования вышеуказанный земельный участок стоимостью свыше 3 миллиона сомов возвращен на баланс мэрии города Нарын.