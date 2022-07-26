За полгода количество посетителей библиотек в КР увеличилось на 21,7%

За шесть месяцев 2022 года общее количество посетителей библиотек в Кыргызстане увеличилось на 21,7 процента. Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

За полгода количество читателей в стране увеличилось на 19 процентов и составило 738 910 человек. Общее количество посетителей увеличилось на 21,7 процента, распространение книг и документов на 9,6 процента, а финансирование новых книг на 82,3 процента.

На сегодняшний день в стране насчитывается 1066 библиотек. Из них 2 республиканские, 9 областных и 40 районных библиотек, которые финансируются Министерством культуры.