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За полгода количество посетителей библиотек в КР увеличилось на 21,7%

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- Анастасия Карелина
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За шесть месяцев 2022 года общее количество посетителей библиотек в Кыргызстане увеличилось на 21,7 процента. Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

За полгода количество читателей в стране увеличилось на 19 процентов и составило 738 910 человек. Общее количество посетителей увеличилось на 21,7 процента, распространение книг и документов на 9,6 процента, а финансирование новых книг на 82,3 процента.

На сегодняшний день в стране насчитывается 1066 библиотек. Из них 2 республиканские, 9 областных и 40 районных библиотек, которые финансируются Министерством культуры.


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URL: https://www.vb.kg/420848
Теги:
библиотека, литература, Кыргызстан
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