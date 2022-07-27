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В РУз граждан перестанут забирать в участок для установления личности

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С 1 января 2023 года жителей Узбекистана перестанут доставлять в отделение внутренних дел (ОВД) для установления личности. Все данные будут проверяться онлайн посредством системы "Е-патруль", передает Norma.uz.

Новшество предусмотрено Положением о порядке проведения электронной идентификации граждан в общественных местах сотрудниками подразделений патрульно-постовой службы органов внутренних дел, которое правительство Узбекистана утвердило 22 июля.

Сотрудник ОВД обязан объяснить остановленному им человеку причины и основания такого внимания к нему. Разговор с остановленным человеком, как и вся деятельность сотрудника патрульно-постовой службы, будет фиксироваться на бодикамеру, которая остается включенной в течение всего периода рабочей смены.

Ранее власти Узбекистана анонсировали повсеместное внедрение системы искусственного интеллекта с камерами распознавания лиц, которая, как ожидается, позволит улучшить раскрываемость преступлений. Система анализирует фото- и видеоданные с помощью искусственного интеллекта и распознает лица, затем сравнивает изображение выбранного лица с изображениями в биометрической базе данных и записывает результаты анализа в эту базу.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/420856
Теги:
МВД, Узбекистан
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