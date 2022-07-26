В августе в Кыргызстане проведут учения ОДКБ "Кобальт-2022"

Со 2 по 5 августа этого года на территории КР состоится тактико-специальное учение "Кобальт-2022" с формированиями сил специального назначения, входящими в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (ФССН КСОР ОДКБ).

В ходе учения сводные группы войск специального назначения государств - членов организаций будут выполнять учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожения..

По плану учений предусмотрено проведение командно-штабной тренировки с оперативным штабом ФССН КСОР ОДКБ по вопросам планирования специальной операции, организации взаимодействия и управления разнородными силами и средствами, соревнования по стрельбе из различных видов оружия.