Бориса Джонсона предлагают сделать премьером Украины

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о выдаче уходящему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону украинского гражданства и назначении его премьером Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Петиция была опубликована во вторник, 26 июля. Автор петиции объясняет свое предложение тем, что Джонсон имеет четкую позицию по Украине, у него есть мировая поддержка и авторитет.

Однако, как он отметил, в соответствии с действующей конституцией и законами Украины данное назначение невозможно. Тем временем петиция уже собрала 3799 голосов из 25 тысяч, которые необходимы для рассмотрения президентом Украины.

Ранее Джонсон заявил о нежелании уходить с поста лидеров консерваторов. Джонсон в ходе беседы с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом признался, что "стер бы все", что мешает ему оставаться премьер-министром.