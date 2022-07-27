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Кыргызстан оценил инициативы Узбекистана в оказании помощи Афганистану

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- Назгуль Абдыразакова
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25-26 июля в Ташкенте прошла международная конференция по теме: "Афганистан - безопасность и экономическое развитие", на котором приняли участие делегации из 20 стран, а также представители различных международных организаций и эксперты аналитических центров. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, Афганистан был представлен и.о. министра иностранных дел Амирханом Муттаки и и.о. министра финансов Хидаятулла Бадрия.

Участникам конференции зачитали обращение президента Узбекистана Шавката .Мирзиёева, в котором говорится, что общим приоритетом должно стать восстановление экономики Афганистана, которое является важным условием достижения прочного мира в стране. Это включает ее интеграцию в межрегиональные экономические процессы, реализацию инфраструктурных и социально значимых проектов.

Кыргызскую делегацию возглавлял специальный представитель президента Кыргызской Республики по особым поручениям Таалатбек Масадыков, который в своем выступлении высоко оценил инициативы Республики Узбекистан в оказании помощи Афганистану, отметив, что дальнейшее развитие ситуации в Афганистане во многом зависит от того, как мировое сообщество и страны региона будут помогать вернуть эту многострадальную страну в международное правовое поле. Он призвал мировое сообщество перейти к более конструктивному сотрудничеству с нынешним афганским правительством, оказать афганскому народу необходимую политическую и действенную экономическую помощь, поддержать их в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

В рамках конференции были презентованы ряд региональных экономических, проектов, отмечена важность их реализации для обеспечения устойчивого развития Афганистана, стран Центральной и Южной Азии, в том числе, строительство железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан, Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также имплементацию субрегионального энергетического проекта CASA-1000.

Специальный представитель президента в рамках данного мероприятия провел также ряд двусторонних встреч и консультаций по вопросам региональной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/420870
Теги:
Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан, МИД
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