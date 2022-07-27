Фотоловушки NABU на юге КР "поймали" более 16 видов животных

82 фотоловушки были установлены специалистами по мониторингу NABU-Кыргызстан с работниками природных парков и лесхозов на территориях ГПП "Кыргыз-Ата" и лесных хозяйств Ноокатского, Араванского и Уч-Коргонского лесных хозяйств Ошской области. Эти территории относятся к Кичик-Алайскому хребту и находятся на высоте от 2800 и выше метров над уровнем моря.

Фотоловушки установили в сентябре прошлого 2021 года, сняты в конце мая-начале июня 2022 года.

"К сожалению, в связи с неустойчивой погодой в высокогорьях в мае-июне этого года, мы не смогли снять все 82 фотоловушки, установленные на территориях Кичик-Алайского горного хребта, северных склонах хребта Кичик-Алай, юго-западной части Ферганского хребта, Тескей Ала-Тоо и высокогорьях Внутренного и Центрального Тянь-Шаня. 66 фотоловушек сняты и показали неплохие результаты, в кадры попали снежные барсы, горные козлы, волк, рысь, лиса, барсук, каменная куница, красный сурок, беркут, снежный гриф, бородач, гималайский улар, кеклик, пищуха красная, горностай, заяц, бысрая ящурка и другие представители фауны", - рассказал руководитель отдела мониторинга NABU-Кыргызстан Жыргалбек Сагындыков.

Сейчас проходит работа по анализу и идентификации кадров снятых 66 фотоловушек, их более 2 тысяч. Уже на данный момент специалисты насчитали более 16 видов фауны по результатам снятых фотоловушек. В следующем месяце планируется еще экспедиция по снятию оставшихся 16 фотоловушек.

Кичик-Алай - передовая горная цепь, расположенная к северу от Алайского хребта между долинами Исфайрамсая на западе и Акбуры на востоке. Собственно Алайский хребет в этом районе не имеет специального названия. Высоким Алаем его не назовешь - слишком сильно он отличается по своей природе от районов пика Тандыкуля или ледника Абрамова. Поэтому, допуская некоторую географическую неточность, мы расширим район Кичик-Алая, включив в него примыкающий с юга водораздельный хребет.