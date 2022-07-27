В Оше созданы стационарные площадки для ТБО с сортировочными контейнерами

По инициативе мэра города Ош Алмаза Мамбетова СМП "Ош-Тазалык" впервые в Кыргызстане запускает новый проект стационарных площадок по сбору бытовых отходов с сортировочными контейнерами. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

Согласно информации главы "СМП Ош-Тазалык" Нурбека Исмаилова, в рамках данного пилотного проекта будут установлены две стационарные площадки, где на постоянной основе будет находится диспетчер, осуществляющий сортировку бытовых отходов, и контролирующий вопрос несанкционированного выброса строительного и коммерческого мусора.

Накануне вице-мэр города Ош Сонунбек Жунусбаев ознакомился с данным проектом, отметив его важное значение для улучшения экологического фона в городе.

В целом планируется установка порядка 10 данных стационарных площадок. Данный проект реализуется предприятием собственными силами и направлен на улучшение экологического состояния территории города.