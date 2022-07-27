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Абдурахман Муртазалиев занял второе место на Всемирных Играх в Америке

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанский спортсмен Муртазалиев Абдурахман занял второе место на Всемирных Играх в Америке. Об этом нашему изданию vb.kg сообщила генеральный секретарь Федерации Джиу-джитсу Кыргызстана Айжан Кадырбекова.

По ее данным, XI Всемирные игры проходили в городе Бирмингем, штат Алабама (США) с 7 по 17 июля.

В программу вошли 34 вида спорта, 58 дисциплин, разыгрывались 223 комплекта медалей. В соревнованиях принимали участие свыше 3600 атлетов из более чем 100 стран.

Кыргызстан по спортивной борьбе джиу-джитсу представлял Муртазалиев Абдурахман.

Муртазалиев Абдурахман стартовал с победы схватку со спортсменом из Польши Kozak Maciej, далее одолев соперника из Израиля Shemesh Saar, вышел в финал. Финальная схватка завершилась со счетом 0:0, по решению судей победа была присуждена сопернику из ОАЭ Alkitbi Faisal.

Отметим, также на площадке соревнований прошли первые демонстративные мероприятия среди параджиуджитсеров, в которых дебютировал кыргызстанец Азат Бакиров.


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URL: https://www.vb.kg/420880
Теги:
спорт, США, Кыргызстан
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