"Люди верят, что команда президента может сделать Кыргызстан процветающим"

В эти дни общественность обсуждает знаковую дату – 500 дней нахождения у власти президента Садыра Жапарова. Политолог Марс Сариев считает, что нынешний глава государства и его команда обладают доверием простого народа и именно это помогает сохранять стабильность в стране.

"500 дней – серьезный срок. И его, на мой взгляд, надо рассматривать в ретроспективе правления президентов Акаева, Бакиева, Атамбаева. У нынешней власти есть потенциал. Почему не происходит дестабилизации? Потому что, есть доверие. Не доверие так называемой элиты, а доверие простого народа. Люди верят, что Садыр Жапаров и его команда смогут сделать Кыргызстан процветающей страной", - сказал Марс Сариев vb.kg.

По мнению политолога, экономическая ситуация в стране очень сложная. И, будь на месте Жапарова тот же Акаев, Бакиев или Атамбаев, сейчас уже шли бы митинги.

"Колоссальный рост цен, рост бедности… Люди сейчас просто выживают. Понятно, что это мировая тенденция, эпидемия коронавируса, мировые экономические трудности и так далее. В подобных экономических условиях может быть сметена любая власть. Но в Кыргызстане я этого не ожидаю, потому что действующая показала горизонты, показала, что может вывести страну из тупика", - продолжает Марс Сариев.

Конечно. большую роль в этом, по мнению Сариева, играет и то, что люди видят, происходящее в соседних республиках. Видят и процессы в странах гораздо более успешных и богатых, чем наш Кыргызстан и соседние Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

"Еще одной революции Кыргызстан просто не выдержит. Провидение или всевышний уже не будут к нам так благосклонны. И это будет кровавая драма. Люди это понимают, затягивают пояса и терпят", - поясняет политолог.

Доверие народа к нынешней власти пока не утеряно, но этот лимит очень короток. Если жизненный уровень населения продолжит падать, будет падать и доверие людей. Плюс к этому, есть еще внешние игроки, заинтересованные в дестабилизации ситуации в стране.

"Повышение заработной платы, пенсий, борьба с коррупцией – все это, конечно, играет свою положительную роль. Но… жизненный уровень у людей очень сильно упал. Многие сейчас не могут себе позволить элементарных вещей, у них нет возможности купить мясо. И так далее. Это очень острый вопрос. На одном доверии долго продержаться нельзя", - уверен Марс Сариев.