Фактчекинг: когда нужно проверять самих "проверяльщиков"

Информационный ресурс Factcheck.kg, специализирующийся на проверке фактов обвинил издания "Вечерний Бишкек" и "Кундеми" в "манипуляции" и "избирательной правде", придравшись к вполне нейтральным заметкам о том, что скандальный блогер Бектур Искендер мечтает провести в Бишкеке гей-парад.

Наши коллеги из "Кундеми" в ответ на обвинение подготовили собственный материал, в котором разбирались, кто же на самом деле занимается манипулированием и освещает правду весьма избирательно. Публикуем материал полностью.

Одной из самых заметных тенденций в современной журналистике стала проверка достоверности событий, которая со временем выделилась в отдельное направление средств массовой коммуникации и получило название "фактчекинг" (от англ. "fact checking" - "проверка фактов"). Обилие недостоверных фактов ("фейков"), информационные войны, гонка за рейтингами популярности и прочие факторы сделали актуальными издания, занимающиеся конкретно фактчекингом.

Не стал исключением и Кыргызстан, где в 2018 году появился информационный ресурс "Factcheck.kg", который, как указано на его сайте, является "первым и единственным фактчекинговым ресурсом в Кыргызстане". Если изучить материалы ресурса, то можно заметить, что круг интересов у редакции Factcheck.kg обширен: помимо резонансных событий в Кыргызстане и мире, а также коррупционных расследований, она проверяет все, что попадется на глаза - от "чудесных" природных явлений до спам-рассылок в соцсетях и мессенджерах.

В этом году к объектам проверок добавились события, происходящие сейчас на Украине. К этой теме мы вернемся чуть позже, пока же обратим внимание на публикацию Factcheck.kg от 29 июня сего года под заголовком "ЛГБТ-парад в Бишкеке: манипуляция СМИ при подаче новости". В ней Factcheck.kg обвиняет издания "Вечерний Бишкек" и "Кундеми" в манипулировании фактами. Давайте разберемся - в чем заключались эти "манипуляции" и были ли они на самом деле? Разбирать будем по пунктам. Кроме того, немного проанализируем деятельность самого Factcheck.kg.

Все началось с того, что Бектур Искендер – известный в республике медиаменеджер, блогер и один из немногих кыргызстанских гей-активистов – опубликовал фото своего участия в ЛГБТ-параде в Варшаве и выразил надежду провести подобное мероприятие в Бишкеке.

Подобные смелые призывы не так уж часто звучат в информационном поле Кыргызстана, поэтому не удивительно, что некоторые СМИ, в том числе и "Кундеми", опубликовали эту новость со своими комментариями. Именно к этим комментариям у редакции Factcheck.kg появились претензии, что вылилось в очередную фактчекинговую публикацию.

Сам факт участия Бектура Искендера в "гей-параде" и его желаний провести подобное мероприятие в Бишкеке отрицать было невозможно. И первая претензия у "проверяльщиков" из Factcheck.kg возникала к терминологии: вместо ЛГБТ надо было написать ЛГБТК и ЛГБТИК. Честно говоря, такое требование к аббревиатурам выглядит довольно смешным, так как сам автор поста Искендер вместо "ЛГБТК и ЛГБТИК" написал коротко "прайд", а понятие "ЛГБТ" является повсеместно распространенным (в том числе в западных СМИ) и уж точно не несет оскорбительный посыл в адрес сексменьшинств. Так что эта претензия – скорее придирка и манипуляция со стороны самих авторов фактчекинга, чем манипуляции и неэтичное поведение СМИ, публикации которых они "проверяют".

Вторая претензия звучит уже серьезнее: избирательная правда – как метод пропаганды. Редакция Factcheck.kg обвиняет авторов заметок о "радужных" мечтах Бектура Искендера в том, что они якобы использовали только нужные факты, замалчивая остальные.

Здесь речь идет о месте работы Искендера – издании Kloop.kg (одним из основателей которого тот является) и предполагаемых финансовых донорах этого информационного ресурса. Авторы Factcheck.kg вначале написали: "Бектур Искендер не работает в издании Kloop.kg, и приводить отсылку на новостной ресурс излишне". Но чуть позже добавили в свою публикацию update (уточнение): "Бектур Искендер работает в Kloop.kg, но не влияет на редакционную политику". Получается, авторы фактчекинга изначально опубликовали неверную информацию, обвинив в этом же своих коллег по журналистскому цеху! И сами же себя потом опровергли, подтвердив информацию критикуемых коллег! Похвально, конечно, что авторы фактчекинга попытались исправить свою ошибку, но у читателя в любом случае должен возникнуть вопрос к качеству материалов Factcheck.kg.

К слову, утверждение о том, что "Бектур Искендер не влияет на редакционную политику", тоже вызывает большие сомнения – в свете его роли в организации антироссийского митинга, который его единомышленники пытались провести в Бишкеке 1 апреля. "Кундеми" в недавней публикации "Евромечта: бишкекский гей-парад и трибунал над властями Кыргызстана" рассказывал, что костяк участников митинга составили сотрудники "Клоопа", а сам Искендер явно был его идейным вдохновителем и, по сути, выступил – дистанционно из Киева – его координатором.

Вернемся, однако, к обвинениям Factcheck.kg в адрес коллег. Продолжая вытягивать тему "избирательная правда как метод пропаганды", редакция Factcheck.kg обратилась к редакторкам (ох уж эти феминитивы!) "Клоопа". Очень уж авторам фактчекинга хотелось доказать, что "Вечерний Бишкек" и "Кундеми" обманывают аудиторию,написав, что "Kloop.kg финансируется нидерландским фондом Hivos, который поддерживает ЛГБТ-сообщества". И вроде бы – да, редакторки подтвердили Factcheck.kg, "что уже в течение нескольких лет фонд Hivos не финансирует проекты Kloop.kg". Ага, вот вам и факт "избирательной правды и манипуляции СМИ"!

Заглянем, однако, на сайт Kloop.kg в раздел "Финансовая поддержка". Что мы там видим? Черным по белому: "Kloop финансируется неправительственным нидерландским фондом Hivos".

Это, подчеркнем, официальный сайт издания, именно с него берут необходимую информацию те, кого это издание интересует. И за восемь-девять лет (последними годами сотрудничества Hivos с "Клоопом" одна из редакторок указала 2013-2014-е) редакторы и редакторки "Клоопа" могли бы обновить этот раздел. А если не обновили, то чьи же это проблемы?

Кстати, странным выглядит то, что "Клооп" не указывает на сайте других своих грантодателей. В частности, американский NED ("Национальный фонд поддержки демократии"), который в 2021 году выделил для Kloop Media 595 тысяч 900 долларов. Сумма по местным меркам – весьма значительная!

Вернемся, однако, "к первому и единственному фактчекинговому ресурсу в Кыргызстане" - Factcheck.kg. Очевидно, что проверка фактов в СМИ и соцсетях в современном мире – дело актуальное и крайне необходимое. Однако необходимо учитывать следующие моменты. Во-первых, фактчекинг - очень сложный жанр, не всегда даже опытные журналисты могут провести качественный анализ или расследование. А иногда им просто не хватает компетенции и профессионализма.

Даже если взять упомянутую публикацию "ЛГБТ-парад в Бишкеке: Манипуляция СМИ при подаче новости", то при ее разборе возникает ощущение: авторы просто преследовали цель (или эту цель кто-то поставил перед ними) – любыми путями попытаться дискредитировать издания, распространившие информацию (к слову, вполне нейтральную) о мечтах Бектура Искендера провести гей-парад в Бишкеке. И тем самым приглушить скандал, отвлечь внимание от Искендера и редакции "Клооп", а последних – информационно поддержать. Вот на что больше похожа эта публикация, чем на реальный фактчекинг, – настолько примитивны аргументы ее авторов. Эти аргументы, проще говоря, высосаны из пальца.

Второе – и самое главное – вопрос нейтральности и журналистской этики в условиях сложной международной обстановки и банальной необходимости кормить себя и свои семьи. Наверное, не будет большим секретом тот факт, что подобные ресурсы по проверке достоверности событий сплошь и рядом финансируются иностранными структурами. Не является исключением и Factcheck.kg, финансовую поддержку которому оказывают фонд "Сорос-Кыргызстан", "Internews Network в Кыргызстане", "Демократическая комиссия" посольства США в Кыргызстане, Canada Fund for Local Initiatives. Такая же ситуация, например, и у казахстанского Factcheck.kz, спонсором которого выступает фонд "Сорос-Казахстан". А, как гласит известное крылатое выражение: "Кто девушку ужинает, тот ее и танцует".

Можно ли при таком раскладе утверждать, что ресурсы, специализирующиеся на фактчекинге, выступают геополитическим инструментом и ангажированы, несмотря на все свои заверения в нейтральности? Да! Это хорошо видно на примере освещения все тем же Factcheck.kg темы конфликта между Россией и Украиной (коллективным Западом). Казалось бы, фейки военной поры - самая благодатная точка приложения сил для фактчекеров. Factcheck.kg как бы демонстрирует стремление развенчивать фейки с обеих сторон конфликта – была, к примеру, публикация с разоблачением фейка про якобы "передвижные крематории для погибших российских солдат". Но куда более яркие и значимые украинские фейки этот ресурс просто не замечает. И у него (как и у других подобных ресурсов) сейчас наблюдается явный перекос в сторону западной и украинской пропаганды.

В целом при анализе информационных ресурсов, специализирующихся на фактчекинге, складывается картина того, что все они представляют собой сетевую структуру с одними и теми же спонсорами (фонд Сороса, посольства США и т.д.) и с общими целями, которые отличаются от официально заявленных. И эту гипотезу "Кундеми" постарается подтвердить в одной из следующих публикаций.