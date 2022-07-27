"Мы видим, как глава государства пытается изменить многое в Кыргызстане"

Стабилизация экономики, увеличение бюджета страны, национализация Кумтора, поднятие имиджа на мировой арене и многие другие проблемы страны были чаяниями народа, когда Садыр Жапаров занял должность президента Кыргызстана. Сегодня исполняется 500 дней со дня, как он возглавил государство, и по мнению многих экспертов, за этот период сделано уже немало.

В этой связи кыргызстанцам представили специальный отчет по результатам работы президента за 500 дней, куда включены такие темы, как "Увеличение бюджета", "Возвращение рудника Кумтор Кыргызстану", "Увеличение выплат в социальной сфере" и многое другое.

По мнению главы ОФ "Тилекмат Аке" Тилека Усупова, предыдущие руководители страны не отчитывались таким образом перед народом и лишь некоторые давали отчет за 100 дней своей работы.

"То, что президент Садыр Жапаров отчитывается за каждое свое дело перед своим народом - дорогого стоит. Мы видим, как глава государства действительно пытается изменить в Кыргызстане очень многое. Конечно, что-то, получается, а что-то пока трудно реализовать, но для реализации всего запланированного нужно время. Нам же остается только поддерживать стабильность в стране, так как другого пути у нас уже нет", - говорит Усупов.