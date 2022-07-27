В КР чиновники повысили свои знания по развитию детей раннего возраста

Трехдневный семинар о важности развития детей раннего возраста был организован представительством Фонда Ага Хана в Кыргызской Республике для сотрудников государственных органов.

В обучении приняли участие представители министерства образования и науки, министерства здравоохранения, Кыргызской академии образования, Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации, Национального центра охраны материнства и детства, Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Минздрава, Департамента профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора.

Семинар был организован с целью повышения уровня знаний участников о важности развития детей раннего возраста и эффективности инвестирования в раннее развитие. По словам организаторов, семинар позволит активизировать внедрение в Кыргызстане концепции "Заботливый уход за развитием детей раннего возраста".

Участников информировали о том, что Программа поддержки развития горных сообществ (MSDSP) Фонда Ага Хана (AKF) оказывает помощь 138 детским садам, 67 родительским ресурсным центрам и 49 медицинским учреждениям, что помогает расширить охват детей методиками раннего развития. Программа развития детей раннего возраста направлена на расширение возможностей существующих детских садов и внедрение доступных, качественных и учитывающих культурные особенности учебных программ для детей в возрасте от трех до шести лет.

Так, в рамках проктов "Семейное чтение" и "Забота о развитии ребенка" проводится тесная работа с родителями и воспитателями для содействия когнитивному, социальному и физическому развитию детей. Помимо устоявшихся инициатив в области чтения, национальное телевидение транслирует ток-шоу "Читаем вместе" и анимационную программу "Приключение в мире книг" с еженедельной аудиторией в 1,1 миллиона зрителей. Кроме того, было запущено мобильное приложение "Читаем играя", которое содержит 25 детских книг на кыргызском, английском и русском языках, а также набор викторин и интерактивных игр, развивающих интерес к чтению и восприятие.

На тренинге представителям госорганов рассказали, что такое комплексное развитие детей раннего возраста, как создать благотворительные условия для стимулирования комплексного развития. Были подробно рассмотрены различные виды программ для детей раннего возраста и семьи, примеры, как инвестировать в раннее развитие детей на примере других стран. Участники обсудили также создание условий для развития детей раннего возраста с инвалидностью.

В ходе мероприятия были выработаны механизмы межсекторальной поддержки и программы, направленные на внедрение данной концепции в Кыргызстане.