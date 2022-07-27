Мэр Бишкека поручил решить вопрос повышения зарплат работникам "Тазалыка"

В здании Октябрьской администрации прошло совещание под председательством мэра города Бишкек Эмилбека Абдыкадырова с участием вице-мэра по вопросам ЖКХ Олега Попикова, глав района, руководителей и сотрудников служб жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Эмилбек Абдыкадыров отметил, острую важность полива и санитарной очистки города в настоящее время. Также предложил изменить систему оплаты за коммунальные услуги, рассмотреть возможность оперативного реагирования на обращения горожан.

В ходе встречи обсудили вопрос повышения эффективности работы муниципального предприятия "Тазалык". Градоначальник поручил усилить работу по санитарной очистке по всему городу.

Кроме того, поручено решить вопрос повышения заработной платы работникам МП "Тазалык" и проконтролировать увеличение количества урн в столице.

Во время собрания желающие высказали предложения и идеи по улучшению системы сферы жилищно-коммунального хозяйства.

По итогам встречи градоначальник рекомендовал проводить собрания не только с руководителями, а также с рядовыми работниками предприятий.