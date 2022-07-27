Свердловский район Бишкека собрал в бюджет более 1 млрд сомов

В Свердловской администрации Бишкека под председательством главы района Максатбека Саргазакова состоялось заседание коллегии с участием руководителей районных служб и муниципальных территориальных управлений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, в ходе заседания были рассмотрены вопросы социально-экономического развития Свердловского района за 1-е полугодие 2022 года.

"С начала года в доходную часть местного бюджета поступило налоговых платежей и сборов в размере 1 млрд. 147 миллионов 400 тысяч сомов при плане в 1 млрд. 187 миллионов 100 тысяч сомов, то есть выполнение составило 96,7% от плана.

Налоговой службе района поручено принять исчерпывающие меры по исполнению местного бюджета за 2-е полугодие 2022 года.

Заместителю главы по вопросу жилищно-коммунального хозяйства взять на контроль работы по строительству и ремонту социальных объектов. Заместителю главы по вопросам Экономики и финансов поручено усилить работу по внедрению контрольно-кассовых машин в Свердловском районе".