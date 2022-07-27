В Бишкеке продолжается тотальная обрезка незаконно проведенных проводов

Для безопасности горожан и улучшения внешнего облика столицы продолжается тотальная обрезка проводов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По поручению руководства Первомайского района сотрудники акимиата совместно с муниципальным предприятием "Бишкексвет" регулярно проводят инспекцию по незаконно проведённым проводам.

На этот раз под демонтаж попали провода в Дубовом парке и на бульваре Эркиндик.

В основном нарушения касаются самовольного подключения к электричеству торговых точек по продаже мороженного и напитков.

Всего убрано 200 метров кабеля.

Дорогие горожане! Если вы заметили провода и кабели в беспорядочном состоянии, то просим вас отправить фото и видеофакты на короткие номера колл-центра 1840, 1850, также отправлять фотографии и видео на WhatsApp: 0554 182185.