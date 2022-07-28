Погода
$ 82.72 - 83.72
€ 83.00 - 84.00

Адвокат с большой ненавистью

195  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Верховный суд утвердил приговоры предыдущих инстанций в отношении Руслана Шайбекова. Он известен в Бишкеке, с одной стороны, как директор ОсОО "Офис адвоката Шайбекова", а с другой - как активный интернет–пользователь, которому категорически не нравится Россия и все, что с ней связано.

Эту свою нелюбовь Шайбеков выражал публично в унизительно–оскорбительной форме на страницах, где еще и попутно рекламировал свои юридические услуги.

За виртуальной деятельностью адвоката ГКНБ следило с 2015 года. Может быть, тогда и надо было пригласить его на беседу и разъяснить, как называется и под какую уголовную статью подпадает его писанина (раз уж юрист сам не до конца это понимает). Тогда Руслана Шайбекова в ГКНБ не пригласили и ничего ему не объяснили. И он чуть ли не ежедневно на протяжении нескольких лет выдавал перл за перлом.

Из приговора Верховного суда КР:

"Шайбеков Р.И., осознавая, что возбуждение межнациональной вражды может привести к негативным последствиям, заведомо зная, что большая часть населения Кыргызской Республики пользуется всемирной сетью "Фейсбук", преследуя цель как можно более негативно настроить граждан Кыргызской Республики к русскому народу, принял решение реализовать свой преступный замысел путем публикаций комментариев к статьям, размещенным на информационных порталах".

Какого же рода были эти комментарии? Дословно, с сохранением авторской грамматики и стилистики: "Завтрашнего дня начну мотивировать русских к изучению Кыргызского языка независимо пола возраста и политических убеждений. Хай либо учат Государственный язык в Стране Кыргызов, либо смело едут в ж... в рашку". "Детей надо воспитывать строже, что бы те не катались по ночам с пьяным русским мужиком". "Изучите и поймете в какую кабалу нас затолкали, откуда нет выхода кроме как умереть от рук русских фашистов. Надо вернуть русских на галеры". "Спасибо Соединенным Штатам Америки за АУЦА, за развал чертово ссср и свободу от гнета русских... Враги наши русские "...

Это все для примера. За семь лет подобного написано было очень много.

Сам Шайбеков в кассационной жалобе пишет, что не является сторонником межэтнической вражды. В результате его действий, пишет он, "ни один человек не пострадал".

По заключению специалиста судебно–экспертной службы при правительстве КР, "публикации и высказывания Шайбекова Р.И. содержат негативную оценку отдельной нации и направлены на пропаганду неполноценности граждан по национальной принадлежности, унижение национального достоинства, возбуждение межэтнический вражды, ограничение конституционных прав граждан, содержат призывы к враждебным действиям в отношении лиц определенной национальности".

Была проведена и филолого–политологическая экспертиза, которая установила, что "в публикациях Шайбекова Р.И. содержатся признаки национальной и межэтнической вражды, которые могут воздействовать на сознание людей и приводить к действиям, направленным на разжигание национальной, межэтнической и расовой вражды".

Первомайский районный и Бишкекский городской суды признали Руслана Шайбекова виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 299 УК КР (в прежней редакции). В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 3 тысяч расчетных показателей.

Верховный суд с этими приговорами согласился. С небольшой поправкой: по обновленному законодательству максимальная сумма штрафа не три, а две тысячи расчетных показателей. К этому штрафу (200 тысяч сомов) его в итоге и приговорили.

Осужденный юрист продолжает работать, адвокатствует как ни в чем не бывало. И продолжает активничать в соцсетях, только теперь стал немного осторожнее в выражениях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420895
Теги:
суд, Кыргызстан, межнациональная вражда
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  