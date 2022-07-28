Адвокат с большой ненавистью

Верховный суд утвердил приговоры предыдущих инстанций в отношении Руслана Шайбекова. Он известен в Бишкеке, с одной стороны, как директор ОсОО "Офис адвоката Шайбекова", а с другой - как активный интернет–пользователь, которому категорически не нравится Россия и все, что с ней связано.

Эту свою нелюбовь Шайбеков выражал публично в унизительно–оскорбительной форме на страницах, где еще и попутно рекламировал свои юридические услуги.

За виртуальной деятельностью адвоката ГКНБ следило с 2015 года. Может быть, тогда и надо было пригласить его на беседу и разъяснить, как называется и под какую уголовную статью подпадает его писанина (раз уж юрист сам не до конца это понимает). Тогда Руслана Шайбекова в ГКНБ не пригласили и ничего ему не объяснили. И он чуть ли не ежедневно на протяжении нескольких лет выдавал перл за перлом.

Из приговора Верховного суда КР:

"Шайбеков Р.И., осознавая, что возбуждение межнациональной вражды может привести к негативным последствиям, заведомо зная, что большая часть населения Кыргызской Республики пользуется всемирной сетью "Фейсбук", преследуя цель как можно более негативно настроить граждан Кыргызской Республики к русскому народу, принял решение реализовать свой преступный замысел путем публикаций комментариев к статьям, размещенным на информационных порталах".

Какого же рода были эти комментарии? Дословно, с сохранением авторской грамматики и стилистики: "Завтрашнего дня начну мотивировать русских к изучению Кыргызского языка независимо пола возраста и политических убеждений. Хай либо учат Государственный язык в Стране Кыргызов, либо смело едут в ж... в рашку". "Детей надо воспитывать строже, что бы те не катались по ночам с пьяным русским мужиком". "Изучите и поймете в какую кабалу нас затолкали, откуда нет выхода кроме как умереть от рук русских фашистов. Надо вернуть русских на галеры". "Спасибо Соединенным Штатам Америки за АУЦА, за развал чертово ссср и свободу от гнета русских... Враги наши русские "...

Это все для примера. За семь лет подобного написано было очень много.

Сам Шайбеков в кассационной жалобе пишет, что не является сторонником межэтнической вражды. В результате его действий, пишет он, "ни один человек не пострадал".

По заключению специалиста судебно–экспертной службы при правительстве КР, "публикации и высказывания Шайбекова Р.И. содержат негативную оценку отдельной нации и направлены на пропаганду неполноценности граждан по национальной принадлежности, унижение национального достоинства, возбуждение межэтнический вражды, ограничение конституционных прав граждан, содержат призывы к враждебным действиям в отношении лиц определенной национальности".

Была проведена и филолого–политологическая экспертиза, которая установила, что "в публикациях Шайбекова Р.И. содержатся признаки национальной и межэтнической вражды, которые могут воздействовать на сознание людей и приводить к действиям, направленным на разжигание национальной, межэтнической и расовой вражды".

Первомайский районный и Бишкекский городской суды признали Руслана Шайбекова виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 299 УК КР (в прежней редакции). В качестве наказания ему был назначен штраф в размере 3 тысяч расчетных показателей.

Верховный суд с этими приговорами согласился. С небольшой поправкой: по обновленному законодательству максимальная сумма штрафа не три, а две тысячи расчетных показателей. К этому штрафу (200 тысяч сомов) его в итоге и приговорили.

Осужденный юрист продолжает работать, адвокатствует как ни в чем не бывало. И продолжает активничать в соцсетях, только теперь стал немного осторожнее в выражениях.