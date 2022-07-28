В Ташкенте назвали сроки строительства Трансафганской железной дороги

Трансафганскую железную дорогу по маршруту "Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар" планируется построить за пять лет. Об этом 26 июля заявил заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев в ходе международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие", сообщает корреспондент ИА "Фергана".

Отметим, что ранее ни одна из стран, вовлеченных в проект указанной железной дороги - Узбекистан, Пакистан и Афганистан, - не называла определенного срока реализации проекта.

По словам Чориева, в начале августа начнется ортофотосъемка по маршруту Трансафганской железной дороги (хотя ранее узбекистанская сторона заявляла, что данные исследования начались еще 19 июля). Съемками будет заниматься сборная команда из узбекистанских, пакистанских и афганских специалистов.

На основе проведенных исследований маршрута, которые должны завершиться к началу сентября, будет разработано технико-экономическое обоснование (ТЭО). Далее на основе ТЭО будет разработана документация для проведения тендера, по результатам которого выберут компанию для строительства железной дороги через Афганистан.

На данный момент, как отметил Чориев, предполагается, что длина Трансафганской магистрали составит 760 км, вдоль нее будет проведена линия электропередач, по маршруту также предполагается строительство 136 мостов и других объектов подобного рода, также предстоит оборудовать три тоннеля.

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Напомним, что железная дорога, соединяющая южный узбекистанский город Термез и северный афганский город Мазари-Шариф, функционирует с 2011 года. По ней Узбекистан сейчас доставляет гуманитарные грузы для нуждающихся афганцев. Указанная железная дорога станет частью Трансафганской магистрали. Строительство железной дороги через Афганистан, по последним оценкам, обойдется в $4,8 млрд.

Реализация проекта позволит значительно сократить сроки доставки товаров в Центральную Азию, СНГ и Европу. Ожидается, что перевозка грузов из Пакистана в Узбекистан будет занимать не 35 дней, а три - пять, стоимость доставки грузов может снизиться почти в три раза. При этом, по прогнозам, объем грузоперевозок по этому маршруту может составить 10 млн тонн.