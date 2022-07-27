Базарбеков за пьянство направил представление на главу Тонского райсуда

Председателем Верховного суда Кыргызской Республики Замирбеком Базарбековым в Совет судей Кыргызской Республики направлено представление на действия председателя Тонского районного суда Иссык-Кульской области – Каримбекова Ниматилла Исмаиловича. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

В представлении говорится, что действия Каримбекова Н.И. как в бытность председателем Тогуз-Тороузского районного суда Джалал-Абадской области, так и председателем Тонского районного суда Иссык-Кульской области свидетельствуют о грубом нарушении Кодекса чести судьи, трудового законодательства, выразившиеся в не добросовестном исполнении обязанностей судьи, непринятии мер для своевременного вручения судебных актов сторонам по делу, непринятии мер по своевременному принятию, рассмотрению и сдаче дел в канцелярию суда, отсутствием полного контроля за работой работников аппарата суда, выходе на работу в нетрезвом состоянии, что является основанием для привлечения судьи Каримбекова Н.И. к дисциплинарной ответственности.

Отмечаем, что в настоящее время руководством Верховного суда Кыргызской Республики ведется работа по повышению качества отправления правосудия, при этом усилен контроль за соблюдением судьями требований безупречности, закрепленных в законах и других нормативных правовых актах.

Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков ранее заявлял, что проведенная ротация судей местных судов - это не только смена их места работы, но и одна из её целей - очищение судебной системы от некомпетентных судей и судей, которые своими действиям и поведением наносят урон авторитету судебной власти. Факты процессуальных нарушений не будут замалчиваться и утаиваться, благодаря проведенной ротации судей, в судебной системе усилится процесс самоочищения судейского корпуса.