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Сегодня в КНМИИ открывается выставка, посвященная Дню независимости КР

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- Анастасия Карелина
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Сегодня в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открывается выставка художников – юбиляров, посвященная Дню независимости Кыргызской Республики.

В новую экспозицию вошли живопись, скульптура и произведения декоративно-прикладного искусства из фондов КНМИИ.

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 70-80-х годов XX века отличает многообразие и взаимовлияние художественно-стилистических направлений, обращение к традициям, эволюция жанровой структуры, широкий тематический круг, разнообразие творческих индивидуальностей. Ассоциативно-метафорическое художественное мышление в каждом конкретном случае преломляется через индивидуальное видение художником мира, характер его живописно-пластических поисков. Яркие примеры этого - работы художников, представленные на данной выставке.

Посетить экспозицию можно до 1 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/420906
Теги:
выставка, День независимости, музей
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