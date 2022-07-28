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В Бишкеке прошла встреча по обсуждению ситуации с заемщиками

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- Назгуль Абдыразакова
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27 июля в столице прошла встреча по обсуждению ситуации с заемщиками, имеющими проблемы по кредитам, полученным в финансово-кредитных организациях. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка КР.

По ее данным, во встрече приняли участие представители государственных органов, коммерческих банков, небанковских финансово-кредитных организаций, а также общественного объединения "МЭЭР ЖАЗЫ" и другие заемщики.

Участники встречи обменялись мнениями относительно урегулирования ситуации между заемщиками и кредиторами, поиска взаимоприемлемых компромиссных решений.

Заместитель председателя Национального банка Манас Жакыпов проинформировал о работе, проводимой Нацбанком в рамках защиты прав потребителей финансовых услуг и отметил, что каждое обращение граждан рассматривается в индивидуальном порядке в рамках законодательства КР.

При необходимости проводятся проверки на предмет соблюдения финансово-кредитными организациями законодательства при выдаче кредитов. При выявлении нарушений Национальный банк применяет соответствующие меры воздействия.

По итогам встречи между участниками достигнута договоренность, что финансово-кредитные организации в индивидуальном порядке рассмотрят обращения граждан на предмет возможности разрешения вопросов заемщиков в рамках законодательства.

Напоминаем, что Национальный банк на постоянной основе ведет работу, направленную на защиту прав потребителей финансовых услуг посредством ведения на ежедневной основе работы по приему и рассмотрению обращений граждан, предоставлению консультационной помощи потребителям финансовых услуг, а также личного приема граждан руководством

Кроме того, Национальный банк в рамках повышения финансовой грамотности населения проводит обучающие семинары, распространяет образовательные и другие материалы через свой официальный интернет-сайт, через информационный ресурс.


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URL: https://www.vb.kg/420907
Теги:
Бишкек, Национальный Банк, заемщики
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