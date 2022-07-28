Погода
$ 82.72 - 83.72
€ 83.00 - 84.00

4 миллиона личинок толстолобика выпустили в Токтогульское водохранилище

225  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях воспроизводства и сохранения рыбных запасов в Токтогульском водохранилище произведен выпуск личинок белого толстолобика в количестве 4 миллионов штук. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Зарыбление было организовано ОсОО "Максимум Фиш" совместно с представителями ГУ "Токтогульское рыбное хозяйство", ОсОО "Токтогул балыгы", научными сотрудниками Института биологии Национальной Академии Наук Кыргызской Республики и регионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Токтогульскому району.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420910
Теги:
Минсельхоз, Токтогульское водохранилище
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  