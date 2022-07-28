4 миллиона личинок толстолобика выпустили в Токтогульское водохранилище

В целях воспроизводства и сохранения рыбных запасов в Токтогульском водохранилище произведен выпуск личинок белого толстолобика в количестве 4 миллионов штук. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Зарыбление было организовано ОсОО "Максимум Фиш" совместно с представителями ГУ "Токтогульское рыбное хозяйство", ОсОО "Токтогул балыгы", научными сотрудниками Института биологии Национальной Академии Наук Кыргызской Республики и регионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Токтогульскому району.