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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Ташкент

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- Бакыт Стамов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Ташкент. В аэропорту российского министра встретил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, сообщают СМИ со ссылкой на посольство РФ в Ташкенте.

В ходе двухдневного визита главы российского внешнеполитического ведомства запланированы участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС, переговоры с руководством Узбекистана, а также ряд двусторонних встреч "на полях".

Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) в Ташкенте откроет завершающий этап подготовки саммита ШОС 15-16 сентября в Самарканде.

На данный момент согласованы проекты решений о подписании меморандума об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена и о предоставлении диалогового партнерства Бахрейну.

Министры также обсудят заявку Беларуси на полноформатное участие в объединении.

Кроме того, в повестке дня глав МИД будет планируемое подписание в сентябре "на полях" саммита меморандумов, которые оформят статус Египта, Катара и Саудовской Аравии как партнеров по диалогу.


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URL: https://www.vb.kg/420913
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