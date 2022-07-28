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В Ухане - снова локдаун. Миллиону жителей пригорода велели сидеть дома

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В колыбели пандемии коронавируса, китайском Ухане - снова локдаун. Правда, неполный. Власти обнаружили четырех носителей вируса без симптомов и повелели сидеть по домам почти миллиону жителей уханьского пригорода, передает ВВС.

Жителям района Цзянся приказано сидеть по домам следующие три дня.

Два дня назад в 12-миллионном Ухане в ходе регулярного тестирования были обнаружены два асимптоматических случая. Затем по цепочке контактов этих двух человек были найдены еще двое носителей, тоже без симптомов, и власти тут же издали указ о карантине.

Китай с начала пандемии ведет политику предельно жестких антиковидных мер, которые включают массовое тестирование, локдауны и строгую изоляцию заразившихся.

В результате официальная китайская статистика зарегистрировала намного меньше смертей от ковида "на душу населения", чем в большинстве стран мира, но при этом частое закрытие городов и районов тяжело переносится людьми, фирмами и экономикой в целом.

Первым городом, помещенным под строгий карантин, стал именно Ухань, где в начале 2020 года был обнаружен и идентифицирован новый коронавирус. Тогда мир был удивлен и шокирован жесткой реакцией китайских властей - но вскоре к похожим мерам вынуждены были прибегнуть многие города и страны.

Через несколько месяцев на время показалось, что китайские методы принесли успех: антиковидные меры там были отменены раньше, чем в других странах.

Но затем страны мира, привив от коронавируса все или почти все население (сейчас полностью привиты почти 5 млрд жителей Земли) и увидев, что вирус, мутируя, слабеет, постепенно отменили ограничения и начали учиться жить с коронавирусом. В Китае же с его политикой "нулевой терпимости" к ковиду локдауны продолжились.

В апреле и мае по домам сидели, например, 25 миллионов жителей финансовой столицы Китая, Шанхая.

Все больше китайских компаний и заводов велят своим работникам временно пожить на работе, чтобы минимизировать контакты и не рисковать новой остановкой производства.

Вирус - все-таки не из лаборатории

В начале этой недели были опубликованы результаты двух исследований, согласно которым новый коронавирус впервые попал в человека все же на уханьском рынке, как и предполагалось изначально.

В одном исследовании показано, что все самые первые известные случаи ковида сконцентрированы именно вокруг рынка морепродуктов и дичи Хуанань.

Авторы второго исследования проследили хронологию начала пандемии по генетической информации и пришли к выводу, что люди изначально заразились двумя вариантами коронавируса в ноябре или начале декабря 2019 года.

Все это вместе, по мнению ученых, говорит о том, что люди заразились коронавирусом от животных, млекопитающих, которые продавались на рынке Хуанань.

Участник одного из этих исследований, вирусолог Дэвид Робертсон из Университета Глазго, сказал Би-би-си, что выводы, к которым пришел он с коллегами, должны помочь развеять распространенное представление, что вирус был создан в китайской лаборатории.


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URL: https://www.vb.kg/420914
Теги:
Китай, коронавирус
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