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У уроженца Ошской области изъяли автомат Калашникова и боевые патроны

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- Асия Канаева
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Оперативники ГУУР МВД КР изъяли автомат Калашникова у уроженца Ошской области. Владельцем оказался член ОПГ, он водворен в ИВС. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

20 июля сотрудниками отдела пресечения финансирования ОПГ третьего управления ГУУР МВД КР в городе Ош в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, осуществлен обыск автомашины марки Toyota Corolla. В багажнике автомашины было обнаружено и изъято нарезное оружие марки "Автомат Калашникова" с боевыми патронами в количестве 8 штук.

Установлено, что это незаконное хранящееся оружие принадлежит гражданину Х.А. 1981 года рождения, уроженцу Узгенского района Ошской области, который состоит на учете МВД как член ОПГ.

На основании собранных материалов по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 267 часть 2 ("Незаконный оборот оружия, боеприпасов" УК КР). Задержанный водворен в ИВС Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/420915
Теги:
ИВС, МВД, ОПГ, оружие
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