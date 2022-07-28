Пьяный гражданин подрался со школьником и милиционером

Выписка из заключения судебного эксперта: "Повреждение на представленной рубашке образовано при приложении усилия, превышающего пределы прочности ниток пришива пуговицы, которое могло быть образовано при применении мускульной силы рук".

Так чуйский эксперт описал оторванную пуговицу на форменной одежде сотрудника милиции.

Дело было недалеко от Бишкека 16 мая 2022 года. Гражданин Ж.К. – женатый, раннее несудимый, временно неработающий, - будучи в состоянии алкогольного опьянения рядом со школой ни с того ни с сего набросился на одного из учеников. Обматерил его, угрожал, несколько раз ударил кулаком. Школьник позвонил в милицию. На место приехала следственно-оперативная группа, в составе которой был оперуполномоченный К.А. Пьяный дебошир напал и на милиционера, избил его, оторвал пуговицу и погоны.

Не обращая внимания на пострадавшего ребенка, Ж.К. предъявили обвинение в насилии, не опасном для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

В суде, состоявшемся 26 июля, выяснилось, что Ж.К. уже помирился с оперуполномоченным и тот не имеет к нему никаких претензий. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон, Ж.К. освобожден из-под домашнего ареста.