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Дарья Кулик (Окс): "Начать творить можно в любом возрасте!"

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- Анастасия Карелина
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Корреспондент vb.kg поговорила с молодым интересным отечественным художником - Дарьей Кулик (Окс). Наша героиня уверена, что рисовать может абсолютно любой человек, и начинать творить никогда не поздно.

Дарья, расскажите, пожалуйста, где вы учились? Какое получили образование?

- Училась в художественных школах, потом поступила в КГХУ имени Чуйкова. По специальности я - художник-педагог станковой живописи. Окончила училище с отличием, получила красный дипломом. А кроме того самостоятельно обучалась в мастерских у многих известных художников, таких как Шведов, Каменский, Скреплев.

Ваша мама - психолог. Это как-то повлияло на ваш выбор профессии?

- Рисовала я с детства, практически сколько себя помню. По папиной линии у меня в роду много творческих людей. Отец и мама (она еще и педагог) много дали мне в этом плане. Всегда поддерживали мой интерес к искусству.

В ваших картинах много юмора, доброй иронии. Наверное, вы по натуре неисправимый оптимист?

- Ну, всякое бывает... Но я всегда стремлюсь с юмором и позитивом смотреть на многие вещи. Это помогает справляться с трудностями.

Насколько мне известно, вы много пишите на заказ. Но ведь создать портрет человека, с которым ты даже не знаком, совсем не просто. Как вам это удается?

- Да, мне действительно очень часто приходится выполнять портреты по фото. Бывает, что качество самой фотографии оставляет желать лучшего. Поэтому для меня важно понять характер, темперамент человека, узнать о нем побольше, попробовать уловить его настроение в момент съемки. Это ключ к успеху. Например, если человек меланхоличен, его глаза выражают легкую грустинку.

Холст, масло, акварель... у вас есть еще картины с использованием камней, пластилина. А что все-таки ближе?

- Вообще я люблю все материалы и использую их по настроению. Еще люблю смешивать. Но в целом, то что я собираюсь изобразить, само подсказывает нужный материал.

Глядя на ваши работы, можно сделать вывод, что вы очень любите животных. У вас даже есть их портреты. Можете создать портрет любого домашнего любимца?!

- Да, я очень люблю животных. Понимаю их, чувствую. И да, для меня не составляет проблемы изобразить домашнего питомца хоть в панталонах и парике в стиле барокко, хоть в его естественной среде.

Вы пишите портреты, пейзажи, некие фантазии и сны. Не интересно останавливаться на чем-то одном?

- Есть немало художников, которые, как Айвазовский, выбирают одну тему и в этом совершенствуются. Но такой подход не для меня. Мир столь разнообразен и многогранен, что хочется делиться со всеми своими впечатлениями, фантазиями и вдохновением, которые он мне дарит. Я не ставлю себе рамок и целей. Просто чувствую, восхищаюсь и запечатлеваю эти моменты!

А когда возникло желание преподавать?

- Хоть я и училась на педагога, изначально цели стать преподавателем не ставила. Но в какой-то момент заметила, что очень много взрослых людей так и не воплотили в жизнь свою мечту научиться рисовать. У них просто не было такой возможности. В городе у нас на тот момент было много школ и курсов для детей. А вот взрослым чего-то, связанного с живописью и рисованием, было не найти. И ко мне все чаще обращались с просьбой обучаться живописи. Так как число таких желающих росло, я стала собирать их вместе в группы. Появилась методика, программы, мастер-классы и курсы для взрослых.

Вы утверждаете, что рисовать может каждый, и начать это делать никогда не поздно... и в 50 лет, и в 60.

- Конечно. Мои ученики это успешно доказали. Самой старшей ученице было 75. Раньше эта женщина никогда не рисовала, но она очень быстро превзошла других - молодых и талантливых.

Скажите, а можно творить, когда у вас плохое настроение?

- Ну, плохое настроение - это тоже настроение! Главное, чтобы было желание. А в хорошем настроении я могу уже даже не творить, а вытворять!

Ваши картины "уезжают" и "улетают" в разные страны. Их можно найти в России, Германии, Франции, Великобритании, Индии... Где еще?

- Во многих местах. Одна моя картина даже находится в музее Новосибирска. Много картин в России, странах Европы, Корее, Израиле, государствах Прибалтики и Азии.


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URL: https://www.vb.kg/420924
Теги:
искусство, художник, Бишкек
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