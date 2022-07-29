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Казахстанец хотел лететь в Испанию из Бишкека, но был задержан

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- Ольга Новгородцева
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Гражданин Республики Казахстан Х.М., находясь у себя на родине, решил отправиться на заработки в Испанию. Оказалось, что у него есть непогашенные кредитные обязательства и выезд за пределы Казахстана для него закрыт. При попытке пересечения государственной границы он будет тут же задержан соответствующими органами.

Предприимчивый казахстанец купил билет в Испанию на 13 мая 2022 года, но лететь собрался из Бишкека. Купил билет и стал самостоятельно изучать слабо охраняемые приграничные районы Казахстана и Кыргызстана.

10 мая Х.М. прибыл в Таразский район Жамбылской области Казахстана, который граничит с Таласской областью Кыргызстана. Убедившись в отсутствие пограничников, в 6 часов утра направился в сторону Кыргызской Республики, аккуратно обойдя контрольно-пропускные пункты. Из Таласа на маршрутном такси приехал в Бишкек.

13 мая при прохождении паспортного контроля в международном аэропорту "Манас" был задержан пограничным нарядом. За что задержан? За отсутствие в базе данных сведений о его въезде на территорию Кыргызской Республики.

Органами следствия Х.М. предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы.

На судебном заседании 25 июля казахстанец вину признал полностью, раскаялся, просил не лишать его свободы и назначить минимальное наказание. Сажать в тюрьму его не стали, но оштрафовали на 60 000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/420925
Теги:
граница, Казахстан, Испания, Кыргызстан
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