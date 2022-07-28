Садыр Жапаров принял Генерального прокурора России Игоря Краснова

Президент Кыргызской Республики сегодня принял Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества органов прокуратуры двух стран и обеспечения безопасности на национальном, региональном и международном уровнях.

Глава государства отметил, что сотрудничество с Россией для Кыргызстана имеет особую значимость в силу исторической и культурной общности двух народов, традиционных уз дружбы, общих интересов в сфере безопасности, политики, экономики, военно-технической и культурно-гуманитарной областях.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, между двумя странами развивается плодотворное стратегическое сотрудничество и всестороннее взаимодействие. Кыргызская сторона этим дорожит и ценит. Какие бы ни были испытания, они преодолеваются вместе на основе взаимной поддержки.

В свою очередь Генеральный прокурор России Игорь Краснов выразил благодарность Главе государства за представленную возможность встретиться и теплый прием.

Он отметил, что отношения двух стран развиваются в позитивном ключе и с настроем на дальнейшее укрепление стратегического партнерства, подчеркнув при этом взаимодействие между генеральными прокуратурами Кыргызстана и России.

По его словам, сегодня две страны сталкиваются с общими вызовами и угрозами трансграничного характера – это экстремизм, терроризм, нелегальные миграционные потоки, а также незаконный оборот оружия и наркотиков.

Генеральный прокурор России также сообщил, что сегодня состоялось подписание Соглашения между Генеральной прокуратурой Кыргызстана и Генеральной прокуратурой России, определяющее ряд приоритетных направлений совместной работы на ближайшие годы.

Игорь Краснов выразил уверенность в дальнейшем наращивании совместного взаимодействия и поддержки друг другу в решении ряда проблем, в том числе связанных с транснациональной преступностью.

По итогам встречи стороны отметили нацеленность на развитие кыргызско-российского взаимодействия в целях защиты прав и свобод граждан, а также интересов общества на благо народов двух государств.