Спор в Талды-Булаке: простые сельчанки против нефтяной компании

Автор фото Суйунбек Шамшиев

После спуска с перевала Отмок, начинается таласская долина. И на стыке гор с долиной, в предгорье, расположилось село Талды-Булак. Здесь уникальный микроклимат: чистый горный воздух, чистейшая вода и девственная почва. Не жарко как в долине и не холодно как в горах. Именно поэтому, много лет назад, несколько женщин – начали процесс превращения села в экологически чистый район. Они хотели не просто выращивать продукцию органик, но и село превратить в уникальное место гармонии человека с природой. Их старания признали даже на мировом уровне! В мае 2021 года федерация BIO.kg заняла первое место в конкурсе "Органическая медаль почета - 2021", которая прошла в Китае. Комиссия конкурсе оценила проект "Органический аймак". В этом была заслуга и села Талды-Булак. Но сегодня, этот айыл стоит на грани потери уникального статуса. А все потому, что одна нефтяная компания решила установить для себя еще один дополнительный источник дохода.

История Мирлана

Мирлан Ильясов – житель Талды-Булака. Восемь лет назад, к нему пришли из движения Bio.kg и рассказали об органике, методах выращивания сельхозкультур экологически чистым способом.

До этого занимавшейся больше скотоводством Мирлан вспомнил насмешки жителей долинной части Таласа, которые говорили, что жители Талды-Булака кроме картофеля ничего выращивать и не умеют. Да и климат здешний, мол, холодный, и ничего кроме "второго хлеба" не произрастает.

Сельчанин решил доказать при помощи энтузиастов из Bio.kg, что в Талды-Булаке не только можно выращивать овощи, но они будут экологически чистые и покупатели сами будут искать их продукцию.

Вначале у него был страх: можно ли вообще что-либо вырастить без применения химикатов?

Оказалось можно: навоз, биогумус и много других безвредных для почвы и растений удобрений.

В результате, сегодня он продает экологически чистую морковь. На своем небольшом огороде он выращивает столько, что пришлось освобождать место в складе хранения картофеля.

- Только с огорода получаю 7-8 тонн моркови. Добавляем только биогумус. Покупатели приезжают сами и забирают из дома, - рассказывает Мирлан.

По его словам, сейчас он ищет новый земельный участок для выращивания моркови, потому как покупатели просят большие объемы.

Но сейчас сложилась ситуация, когда основным источником его дохода снова может станет скот и картофель.

Потому что буквально в пару метрах от забора его огорода начали возводить автозаправочную станцию. Такая близость не только нарушает строительные нормы и правила, но и нарушает уклад жизни его семьи. Пары от бензина со временем могут испортить его продукцию – морковь, картофель, огурцы, помидоры, календула, валериана – одним словом все, что он выращивал органическим путем последние семь лет.

История Асыл эже

Летом этого года, Асыл Иманалиевой пришлось впервые в жизни выйти на пикет. У нее мягкий голос, приятное лицо и добрый нрав. Она и кричать-то толком не умеет. Но, пришлось держать плакат и выступать против строительства заправки.

Она координатор федерации Bio.kg по таласской области и уже восемь лет продвигает органику в родном селе Талды-Булак.

Как она рассказывает, в селе около 600 дворов. На сегодня уже 136 семей решили выращивать овощи и фрукты органическим способом.

В итоге, около 300 человек заняты выращиванием моркови, картофеля, смородины и лекарственных трав. Но объемы еще малы.

- Оказывается, у нас есть родители, которые вынуждены заказывать органические овощи и фрукты из Москвы, так как их дети страдают аллергией и не могут есть овощи, выращенные обычным способом. Они брали мой телефон и просили, чтобы мы больше выращивали органику, - рассказывает она.

По ее словам, органика сложна ни сколько запретом химикатов, а многочисленными требованиями. К примеру, если вы выращиваете методом органик, но ваш сосед у себя на огороде использует селитру – не видать вам сертификата как своих ушей. Потому как велик риск попадания этой селитры и на ваш огород через поливную воду.

Именно поэтому и призывают всех сельчан перейти на органику.

История Зинакан Кулубаевой

Зинакан Кулубаева много лет проработала учителем в местной школе. Преподавала труд. Каждый раз, когда ездила в город к родственникам, брала с собой гостинцев: курут, топленое масло, кымыз. Родственники и знакомые всегда отмечали вкус и качество этих гостинцев. Со временем она стала понимать, что дело не сколько в мастерстве тех, кто их готовил, а в местности где она живет: чистейший горный воздух, чистая почва, вода.

И решила, что надо сохранить этот дар природы и научится жить в гармонии с окружающей средой.

А когда в село приехали из Bio.kg и стали "агитировать за органику", она стала одним из первых активисток.

Сегодня у нее богатый как в сказке огород: помидоры, клубника, капуста, смородина, мята, календула.

Кроме овощей, она занята выращиванием лекарственных трав.

- Когда я посадила календулу ближе к забору, чтобы было ближе к воде, сказали что за забором трасса и газы от проезжающих машин могут негативно повлиять на растение. Тогда я пересадила эту лекарственную траву подальше от забора. Теперь же – прям за забором начали строить заправку, стоят огромные бочки для бензина и газа, - возмущается она.

Кто защитит сельчанок?

На южной окраине Талды-Булака проходит трасса Суусамыр – Талас - Тараз. Ближе к дороге расположены десятки домов, где сельчане выращивают органическую продукцию. И именно здесь, вдоль трассы, компания "Чуйская нефтяная компания" решила построить автозаправочную станцию. И начала строить, пока не вышли местные жители и добились приостановки строительства. Отметим, лишь приостановки!

Местные депутаты, которые должны были в первую очередь защищать интересы своих избирателей и естественно знают об органическом статусе села, наоборот, дали добро на стройку АЗС. И даже выпустили постановление от 7 декабря 2021 года за номером 31 "О передаче в аренду земельного участка в 1200 квадратных метров для АЗС".

Областной центр профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора лишь констатировал, что со стороны АЗС не соблюдена санитарная защитная зона. Согласно пункту 4 главы 12 правил "Санитарно-защитных зоны и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов" - санитарная защитная зона должна быть не менее 100 метров.

К примеру, расстояние между забором Мирлана Ильясова или Зинакан Кулубаевой и АЗС визуально не более 10 метров!

Еще по рассказам сельчанок, они встречались с депутатом Жогорку Кенеша Маратом Мураталиевым, когда он приезжал в село. Правда, по другому вопросу. Народный избранник попросил главу Осмонкуловского айыл окмоту Жузура Жаныбекова к его следующему приезду показать все разрешительные документы на АЗС и обещал рассмотреть законность выдачи разрешительных документов.

Правда, возникает вопрос: если нефтяная компания сумеет получить разрешительные документы на строительство объекта, депутат пожмет плечами?

Судя по тому, что компания "Чуйская нефтяная компания" строит АЗС не из легких конструкций, а капитально – из железобетонных конструкций, то просто так отступить она не намерена.

Если же АЗС будут построен, то трудоустроятся 5-6 местных жителей, сельчанам будет удобно заправляться. Но, исчезнет органический Талды-Булак. У них отнимут статус органического региона, от них отвернутся организации, которые помогали им строить "органический мир", люди вернутся к выращиванию традиционным методом – используя химикаты, пестициды.

Автозаправочная станция однозначно погубит труд сотен сельчан. Как говорит координатор проекта "Органический аймак" Султан Сарыгулов, вред от паров бензина может доходит до 1 километра и нанесет урон не только растениям, но и людям. Особенно детям.

Сегодня в селе сложилась нездоровая атмосфера. Люди разделились на два лагеря: кто против АЗС и тех, кто поддерживает строительство.

Сторонники органики выступают не против АЗС, а против его расположения. На территории Осмонкуловского айыльного аймака (Талды-Булак административно относится к этому айыл окмоту) можно без проблем найти место под АЗС без вреда для села. Но они почему-то выбрали место, которое выгодно им, но в будущем нанесет колоссальный вред селу, когда сотни сельчан потеряют статус органик и будут есть отравленные овощи и фрукты.

Автор Суйунбек Шамшиев

Источник: silunews.kg