В Бишкеке начал работать новый ЦОН по регистрации транспортных средств

В кыргызской столице начал функционировать новый Центр обслуживания населения по регистрации транспортных средств (АвтоЦОН). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

ЦОН заработал на базе Аламединского отдела государственного учреждения "Унаа" МВД по адресу улица Элебесова, 206.

Центр работает по принципу "единого окна". Зарегистрировать здесь свою машину может любой кыргызстанец, независимо от места прописки. Все процессы учета и регистрации транспортных средств автоматизированы и интегрированы в общую систему.

На церемонии открытия АвтоЦОН, директор ГУ "Унаа" Рустам Джокоев отметил: "Открытие второго центра на территории города позволит разгрузить очереди. Мы учли нагрузку, количество граждан и запрашиваемых услуг, которые приходятся на единственный центр. В ближайшие месяцы в рамках реализации Указа президента "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению", для улучшения качества обслуживания населения и решения проблемы с очередями, планируется открыть третий АвтоЦОН в западной части города".

Джокоев, также добавил, что местоположение центра, который открыт сегодня, весьма удобно для граждан. Он находится в черте города, что делает получение услуг более комфортным и менее затратным по времени.

АвтоЦОН расположен на территории общей площадью 2000 квадратных метров, а площадь здания составляет 300 кв. Для удобства автолюбителей установлена система кондиционирования, электронная очередь, предусмотрены справочная стойка и зал ожидания. Работают кассы банков, установлены терминалы для приема платежей. Парковочная зона рассчитана на 200 машин.

Экзаменационный зал оснащен камерой видеонаблюдения, а прием практических экзаменов проводится на автодроме в режиме, максимально приближенному к реальной дорожной обстановке.

В АвтоЦОНе функционируют 10 окон для регистрации автомобилей, 3 для оформления водительских удостоверений. Дополнительно размещено окно для выдачи готовых документов и государственных номерных знаков. ЦОН может обслуживать до 300 автолюбителей в день.