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11 микроавтобусных маршрутов перешли в ведение муниципалитета

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- Асия Канаева
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11 микроавтобусных маршрутов перешли в ведение муниципалитета - в муниципальное предприятие "Управление пассажирских перевозок". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры расторг договор с фирмой-перевозчиком ОсОО "БАТП ЛИГА", который обслуживает 11 маршрутных линий по городу Бишкек, а именно №102, 129,133,139,143,150,161,176,179,200 и 212.

Договор расторгли по причине того, что в ходе плановых мероприятий было выявлено отсутствие необходимых документов, удостоверяющих право на осуществление деятельности пассажирских перевозок. У фирмы отсутствовала лицензия на право осуществления пассажирских перевозок у частного перевозчика. А, согласно статьи 14 Закона Кыргызской Республики "Об автомобильном транспорте", коммерческая перевозка автотранспортными средствами без соответствующих разрешительных документов запрещается.

Директор департамента в оперативном порядке вызвал руководителя фирмы-перевозчика Матисакова Б., чтобы узнать почему фирма не продлила лицензию. Однако со стороны руководителя частной фирмы вразумительного ответа получено не было. Это и стало причиной расторжения договорных отношений с ОсОО "БАТП ЛИГА" в одностороннем порядке.

В целях недопущения срыва работы на 11 микроавтобусных маршрутах и бесперебойного обеспечения общественным транспортом горожан, Департамент транспорта вынужден временно до проведения конкурса закрепить указанные маршрутные линии за муниципальным предприятием "Управление пассажирских перевозок".


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URL: https://www.vb.kg/420933
Теги:
мэрия, Бишкек, пассажирские перевозки
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