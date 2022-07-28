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По факту коррупции задержан замначальника "Кыргызкурорттуризм"

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- Асия Канаева
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По факту коррупции задержан заместитель начальника Управления "Кыргызкурорттуризм" при Федерации профсоюзов Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках зарегистрированного в АИС ЕРП уголовного дела установлено, что заместитель начальника Управления "Кыргызкурорттуризм" при Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК) "А.М.Д.", занимавший с 2012 по 2021 годы должность директора санатория "Джалал-Абад", организовал преступную схему по незаконному выводу денежных средств из учреждения и личному обогащению.

В результате преступных действий "А.М.Д." за указанный период санаторию "Джалал-Абад" был нанесен ущерб на сумму более 42 миллионов сомов. В настоящее время "А.М.Д." задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/420934
Теги:
ГКНБ, коррупция
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