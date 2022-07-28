Как пополнить карты "МИР" банков России онлайн? Простой лайфхак

Планируете отправить денежный перевод в Россию, при этом не посещая банк? Воспользуйтесь удобной возможностью моментального пополнения банковских карт "МИР", обслуживаемых во всех регионах Российской Федерации, через мобильное приложение MegaPay.
Совершить перевод легко! Для этого пользователям достаточно:
Готово! Средства поступят на карту в кратчайшие сроки.
Также в приложении MegaPay доступны переводы на карты Visa и Mastercard банков России. Чтобы отправить перевод, необходимо:
Комиссия за пополнение карт "МИР", Visa и Mastercard – 2% от суммы перевода. Минимальная сумма перевода в Россию – 3100 сомов.
* Напомним, согласно требованиям Национального банка Кыргызстана, трансграничные денежные переводы могут осуществлять только идентифицированные пользователи мобильных кошельков. Пройти полную идентификацию можно в любом Центре продаж и обслуживания MegaCom.
MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!