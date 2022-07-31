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Манасбек Мусаев – выдающийся киномастер и скромный человек

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- Анастасия Карелина
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80-летие отмечает в этом году народный артист Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии СССР, академик Академии киноискусства Кыргызской Республики, известный кинооператор и педагог Манасбек Мусаев.

Манасбек Мусаев родился в Нарыне. А свою трудовую деятельность начал вовсе не в кино. Он был библиографом в Тянь-Шаньской областной библиотеке. Правда, иногда писал афиши для кинотеатра "Сон-Куль".

Придя в кино, Мусаев начал с должности ученика оператора цеха хроники Фрунзенской студии хроникально-документальных фильмов (было это в 1960-м) и дошел до оператора-постановщика высшей категории художественных фильмов.

В 1962 году Манасбек Мусаев поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве. Учеба в институте была прервана службой в рядах Советской Армии. В это время на базе студии Дома офицеров Московского военного округа Мусаев снял фильм "Реквием" о Герое Советского Союза И. Ларе и "Панфиловцы" о героических защитниках Москвы.

С 1970-го Мусаев работал на "Кыргызфильме", где снял более 30 художественных и хроникально-документальных фильмов. Некоторые из этих картин отмечены призами всесоюзных и международных кинофестивалей.

С 1997 года Мусаев начал преподавать в Кыргызском национальном университете на кафедре телерадиожурналистики. А в 2001 году НАК при президенте присвоила ему звание "профессора". Преподавал Мусаев и в Кыргызском государственном университете искусств имени Бейшеналиевой. В настоящий момент мастер трудится в Кыргызско-Турецком университете "Манас".

Среди наград Манасбека Мусаева есть также медаль "Данк", звание заслуженного деятеля искусств, спецприз "Ак Илбирс" за выдающийся вклад в национальный и мировой кинематограф.

Мусаев выпустил учебники "Фотографиянын негиздери" и "Кинооператорлук чеберчилик", и книги "Кинокадры моей памяти" и "Айтматовдун ааламындагы фотографиялар".

Киновед, член Международной федерации кинопрессы FIPRESCI Гульбара Толомушова считает Мусаева одним из лучших кыргызских кинооператоров-постановщиков.

"Манасбек Мусаев - один из лучших кыргызских кинооператоров. Он снял много выдающихся фильмов. Могу назвать и "Белый пароход" Болота Шамшиева, и "Мужчины без женщин" Альгиса Видугириса, и "Заговор" Геннадия Базарова. Все они стоят наивысших похвал! Высочайший профессионализм, твердая рука, зоркий глаз обеспечили фильмам, которые снял Манасбек Мусаев, высокую оценку экспертов и любовь зрителей разных стран. Мы всегда будем пересматривать их, чтобы еще и еще раз получить радость от увиденного", - сказала vb.kg Гульбара Толомушова.

Поздравляя юбиляра, киновед хочет пожелать ему здоровья, счастья и дальнейших успехов в работе. Ведь и в своем заслуженном возрасте Манасбек Мусаев продолжает выпускать книги, готовить собственные фотовыставки, участвовать в многочисленных встречах с коллегами.

Народная артистка Кыргызстана, актриса театра и кино Назира Мамбетова с Манасбеком Мусаевым знакома много лет. Вместе они работали на фильме "Белый пароход".

"Все знают эту выдающуюся картину. Ее считают классикой отечественного кино. Интересно, что у них с Болотом Толеновичем совершенно разные характеры. Шамшиев – энергичный, эмоциональный, вспыльчивый. А Мусаев наоборот очень спокойный и доступный. Он и есть на съемочной площадке, и как будто его нет. Молча, но очень профессионально делает свое дело. Вообще он великий мастер. Знаете, он иногда даже подходил к актерам и подсказывал, как и что лучше сделать в кадре!", - рассказала vb.kg Назира Мамбетова.

По мнению актрисы, говоря о кыргызском чуде и вспоминая имена выдающихся кинорежиссеров, незаслуженно забывают кинооператоров, а ведь именно от них зависит та "картинка", которую зрители увидят потом на экране.

"Профессиональных кинооператоров сейчас очень не хватает. Есть, конечно, хорошие. Но большинство - самоучки, у них нет школы. От этого страдает кинематограф. Я считаю, что если бы не было таких имен, как Манас Мусаев, Мурат Алиев, Кадыржан Кыдыралиев, не было бы чуда кыргызского кино", - добавила актриса.

А еще Назира Исмаиловна заметила, что Манасбек Мусаев очень скромный человек. Удивлять он предпочитает своими творческими работами – фильмами, выставками, книгами. И, судя по всему, удивит он нас еще не раз!


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URL: https://www.vb.kg/420936
Теги:
кино, Кыргызстан
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