Оперативниками Октябрьского РУВД в Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

24 июля в УВД Октябрьского района столицы с письменным заявлением обратился гражданин М.А. Он просил принять меры в отношении гражданина "Н", который в феврале 2020 года, находясь на пересечении улиц Ахунбаева и Тыныстанова под предлогом покупки завладел автомобилем марки Subaru Legacy стоимостью 250 тысяч сомов. Затем "Н" продал автомобиль третьим лицам и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района. Возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками ГОМ-3 УВД Октябрьского района был установлен и задержан подозреваемый С.С. 1992 года рождения. Его доставили в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемый был водворен в ИВС ГУВД. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 Бишкека. В настоящее время расследование по данному уголовному делу продолжается.