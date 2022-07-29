Кудайберген Базарбаев встретился с жителями Араванского района

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев на встрече с жителями Араванского района рассказал о деятельности ведомства по трудоустройству и занятости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По словам Кудайбергена Базарбаева, по всей стране порядка 12 тыс человек с начала года были трудоустроены по линии министерства труда, социального обеспечения и миграции.

"Благодаря таким активным мерам - трудоустройство на постоянную или временные общественные работы - с начала года наблюдается снижение численности зарегистрированных безработных, состоящих на учёте в службах занятости, на 6,6%.

По всей стране работают пять центров профориентации, которые помогают молодежи в выборе профессии. 2,9 тыс человек обучаются по наиболее востребованным профессиям на курсах Фонда развития навыков при МТСОМ.

Кроме того, большая работа проводится по легальному трудоустройству кыргызстанцев за рубежом. За первое полугодие около 3000 граждан Кыргызской Республики были трудоустроены в такие страны, как Южная Корея, Япония, Германия и Великобритания", - информировал министр.

Кудайберген Базарбаев отметил, что эти меры направлены, в первую очередь, в помощь малообеспеченным, находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам.

В настоящее время в Араванском районе проживает 10,3 тысячи человек, которые получают помощь от государства в виде различных пособий, 2 848 нуждающихся семей оплачивают электроэнергию по сниженным тарифам.

"В Араванском районе было реализовано 20 проектов, в рамках которых 4,3 тыс человек были обеспечены мукой и растительным маслом в обмен на общественно полезные работы. Было распределено свыше 137 тонн продуктов", - сказал он".