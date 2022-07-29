Эльмира Умарова: Родители перестали прятать своих "особенных" детей

Долгие годы родители, у которых рождались дети с инвалидностью, прятали своих детей, боясь осуждения, непонимания и косых взгляд. В основном, жизнь человека с ограниченными возможностями здоровья проходила в стенах дома. Он не мог получить образование, реализовать себя в какой-либо профессии. Одну из ключевых ролей по социализации и интеграции людей с инвалидностью сыграли НПО и общественные фонды.

Одним из первых ОФ в Кыргызстане, который стал заниматься проблемами граждан с инвалидностью, стал общественный фонд "Улыбка". Его основала жительница Оша Эльмира Умарова, которая 25 лет проработала учителем в школе.

О том, что стало причиной открытия фонда, Эльмира Батыровна говорит следующее:

Я работала с передовыми учениками школы, которые занимали призовые места. Мои занятия почти всегда проходили в интерактивной форме. Ученики с интересом посещали мои уроки. Так получилось, что мы, учителя, сотрудничали с одним фондом, который занимался вопросами уличных детей. Тогда для меня открылась совсем другая сторона реальности. Если раньше я работала с благополучными детьми, то теперь я столкнулась бок о бок с проблемами неблагополучных ребят, которые остро нуждались в помощи, защите и в добром слове. В тот момент я поняла, что им я нужна больше. С большим сожалением написала заявление об уходе из школы и объединившись с двумя педагогами-единомышленницами основали ОФ "Улыбка" чтобы все, кто к нам обращался, выходили с улыбкой и надеждой.

Нужно было усовершенствовать закон о попечительстве

Первые кому мы оказали свои услуги, были уличные дети. Далее стали работать с детьми мигрантов, которые были "сиротами" при живых родителях. Тогда закон о попечительстве был сырым и недоработанным, его нужно было усовершенствовать. Родители-мигранты должны были кому-то законно оставить ребенка. Детям в тот период было очень сложно, они оставались покинутыми на произвол судьбы, некоторые из них занимались попрошайничеством. Нам тогда тоже было трудно, так как не было грантов, которые были направлены на решение таких проблем.

Первый детский шелтер

В 2007 году совместными усилиями добились организации экспериментального детского шелтера. В нем мы принимали "трудных" детей, восстанавливали их расшатанную психику, возвращали их к семьям, работали с родственниками. Родители не хотели принимать их обратно домой, потому что дети вели себя асоциально. Нам пришлось заниматься одновременно как с родителями, так и с детьми, отправляли последних к родителям в Россию, а некоторых отцов и матерей отзывали на Родину. В 2008 году мы организовали встречу с госструктурами, с кабинетом министров, где подняли вопрос, чтобы была создана база учета. Когда родители уезжали, чтобы они оставляли ребенка на попечительство определенному человеку, и чтобы один из родителей оставался рядом. Мы долго добивались, чтобы законопроект был доработан и дополнен. Мы прошли трудные шаги, встали на ноги.

Многие семейные проблемы происходили из-за миграции. Почему уезжают? Да потому что нет работы. Когда мы искали родителей одного ребенка, узнали, что его отец попал в рабство. Тогда мы написали проект по мигрантам, которые попали в трудовую каббалу.

Открыли бизнес для мигрантов, вернувшихся на Родину

Мы возвращали мигрантов на Родину, при финансовом содействии доноров, смогли организовать для них бизнес. Это автомастерская, вулканизация, швейные цеха, салон красоты, пекарни, мини-кофейня, приданное для невесты, баня и др. На сегодняшний день все они успешно функционируют. Почему же мы раньше не работали здесь, уезжаем, оставляем семьи, на чужбине были бесправными, – говорят земляки, которые вернулись с трудовой миграции.

Напала тень прошлого

Хотела рассказать про историю девушки, которая попала в сексуальное рабство. Мы долго работали с ней, оказывали ей моральную и психологическую помощь, вернули ее к жизни. Она удачно вышла замуж, родила двоих детей. Недавно она вновь к нам пришла и сообщила, что ее муж уехал на заработки в Россию и у нее появился страх, что ее супруг может стать жертвой работорговли. Я постаралась успокоить ее, так как ее накрыли страхи прошлого. Поэтому нам придется какое-то время поработать с ней, чтобы ее не мучили внутренние переживания.

Не надо стесняться обращаться к психологу

Наши люди стесняются ходить к психологу, но необходимо выплескивать все негативные эмоции, чувства, как говорится, выпустить пар, потому что все это может вылиться в какую-нибудь болезнь.

20 парней и девушек с ОВЗ реализовали свое дело

Произошло много перемен, с тех пор, как мы начали работать с детьми с инвалидностью. Изначально никто не верил, что у них что-либо получится. Тогда мы заявили, что они равноправные члены общества, которые имеют право на образование, самореализацию. Мы видим, как родители открылись, если раньше они прятали дома своих детей, то постепенно стали меняться. Заработало сарафанное радио и люди стали приходить в нашу организацию. Мы обучили детей компьютерной грамотности, некоторым профессиям. Например, у Умиды функционирует одна рука, сейчас она занимается швейным делом. Другая глухонемая девушка также шьет, вышла замуж и родила.

Благодаря нашим проектам по планированию бизнеса, 20 молодых девушек и парней с инвалидностью смогли получить кредит для открытия своего дела. Один из участников просил кредит на переделку автомобиля в ручное управление для инвалидов. Сейчас парень таксует, клиенты довольны. Другой глухонемой участник устроился подрядчиком, бригада довольна его работой. В настоящее время парень планирует жениться. Две участницы открыли курятник, одна хотела продавать домашние яйца, вторая хотела размножать породистых кур. В итоге обе осуществили задуманное.

Ребята с инвалидностью мотивируют других лиц с ОВЗ

Отец бросил жену и сына Рахматуллу, когда узнал, что он родился с инвалидностью. Женщина одна поднимала сына, пробовала себя в разных сферах, чтобы обеспечить достойную жизнь Рахматулле. Мать стала печь торты, и парень, видя, как матери приходится нелегко, хотел помогать ей. Мы предложили ему написать мини-проект по изготовлению коробок для торта, помогли ему с бизнес-планом. Первый год он занимался изготовлением коробок, на второй год стал печь торты. Они с матерью закупились духовками, теперь они изготавливают торты круглый год. Мы поддерживаем связь с нашими подопечными, искренне радуемся их успехам. Теперь они сами мотивируют других людей с инвалидностью.

Некоторые молодые кыргызстанцы поддерживают политику талибов

В прошлом году мы реализовали проект по профилактике радикализма и экстремизма среди молодежи. В последнее время мы видим, как изменилось сознание молодых граждан.

Мы увидели в соцсетях, что некоторые наши кыргызстанцы поддерживают мировоззрение талибов. Это конечно, не очень хорошая тенденция и поэтому мы стали работать с молодежью, проводить профилактические работы. Проект был успешным, сейчас продолжаем работать в этом направлении с подростками. Он распространился в Араванском, Ноокатском, Узгенском районах. Также поступают просьбы, чтобы данный проект был запущен в других районах Ошской области и в Джалал-Абадской, где есть определенная часть молодежи, которая склона к радикализму.

Будет создана Аллея межконфессионального совета

В рамках проекта мы создали межконфессиональный и межэтнический совет при содействии госкомиссии по делам религии. Когда мы стали приглашать конфессии к сотрудничеству, были удивлены тому, как множество религий есть в нашем регионе. Мы решили создать Аллею межконфессионального совета в Оше. Мэрия города и обладминистрация обещала оказать содействие в данном вопросе.

Детский шелтер

Буквально на днях мне звонили директора школ и просили восстановить детский шелтер. Есть категория детей, у которых проходит сложный подростковый период. Они по тем или иным причинам уходят из семьи, с ними трудно наладить контакт. Им нужна определенная территория, где их могли бы выслушать, понять, предложить ночлег. Я поставила себе цель, что буду работать в этом направлении.