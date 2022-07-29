Родные убитой девушки недовольны приговором суда. Они вышли на митинг

Ранее в селе Ишкаван Кара-Суйского района Ошской области студента 4 курса медицинского факультета ОшГУ заподозрили в убийстве и захоронении своей девушки возле своего дома, дело было передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По его данным, вчера Кара-Суйский районный суд приговорил парня к 15 годам лишения свободы. Однако отец погибшей девушки и адвокат недовольны решением суда. Сегодня они проведут митинг перед Кара-Суйским судом. Отец просил у судьи Иманбекова пожизненное заключение.

Мы связались с отцом убитой, он сообщил нашему изданию vb.kg что его дочка было жестоко убита. Ее парень нанес ей 9 раз ножевых ударов в сердце, разрубил лопатой шейный позвонок, зарезал ее, закопав тело девушки возле своего дома, отправился сдавать экзамен.