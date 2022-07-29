Еще раз о плюсах инклюзивного образования

Главным условием эффективности внедрения инклюзивного образования является организация комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим, для получения начального школьного образования детьми с ОВЗ в образовательных организациях должны разрабатываться соответствующие адаптированные образовательные программы, как часть индивидуального учебного плана, с учетом особенностей психофизического развития ребенка, индивидуальных возможностей, также должна осуществляться профессиональная деятельность, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения учащегося.

С января 2022 года на базе 23 школ реализуется пилотирование обучения на основе индивидуального учебного плана. В штат пилотных школ введена ставка "помощник педагога". С целью, успешного освоения общеобразовательной программы детьми со специальными образовательными потребностями, в индивидуальные планы учащихся, педагогами школ были включены - изменения способов подачи информации, в которых нуждается ученик, изменены формы выполнения задания, сроки сдачи, адаптировано оценивание его работ, уменьшен объем учебной нагрузки, введены дополнительные коррекционные задания. Для успешного применения принципа индивидуально-дифференцированного обучения, проведена масштабная работа, в 23 пилотных школах Фонд Евразии Центральной Азии, реализующий проект "Биздин мектеп" при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан", предложил администрации школ сотрудничество по использованию модели инклюзивного образования, разработанную специалистами и экспертами ФЕЦА на протяжении последних 6 лет. Модель включает в себя создание в школе постоянно действующих институций, таких как - школьный клуб волонтеров-старшеклассников, родительские группы, служба психолого-медико-педагогического сопровождения, методический семинар по вопросам инклюзивных практик, мониторинг уровня инклюзии.

Уже первые шесть месяцев в пилотных школах показали, что благодаря внедряемой модели проекта "Биздин мектеп", по сравнению с другими школами, растет уверенность и готовность педагогов работать в сфере инклюзивного образования, повышается доверие родителей к школе. По результатам студенческого исследования, проведённого студентами от Лаборатории инклюзивного образования Иссыккульского Государственного университета им. К. Тыныстанова, Ошского государственного университета, Кыргызского Государственного университета им. И. Арабаева весной 2022 года, большая часть педагогов - свыше 70% в 6 школах, где внедряется модель инклюзивного образования перешла к активному принятию детей с ОВЗ, тогда как в 18 школах, где не внедрены механизмы психолого-педагогического сопровождения, педагоги - 66% находятся на стадии латентного сопротивления инклюзии и скептически относятся к перспективам успешности в обучении детей с ОВЗ. Также удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг в пилотных школах, где есть ставка "помощник педагога" на 19% выше, чем в школах, где ее нет.

Инклюзивное образование - это динамический процесс, который требует постоянной поддержки, поэтому Фонд Евразия Центральной Азии планирует продолжать работать с педагогическими коллективами и родительской общественностью. Коллективом каждой из 23 пилотных школ разработаны "Программы развития инклюзивного образования на 2022-2023 учебный год". В программах отражены основные мероприятия школы по учебной и внешкольной работе, определена стратегия работы с учащимися, с родителями и педагогами, намечены векторы межведомственного сотрудничества.

По мнению директора ФЕЦА-Кыргызстан Анары Надирбековой: "Инклюзивное образование стало одним из ключевых механизмов изменения системы ценностей. Мы стремимся подготовить все общество нашей страны к принятию идеи разнообразия, то есть, что каждый человек может быть равным членом общества, несмотря на его отличия. Именно инклюзивное образование поможет разрушить негативные стереотипы и агрессивное поведение по отношению к уязвимым и особенным группам. Инклюзивное образование способствует - сохранению личного пространства ребенка, созданию позитивной психологической атмосферы в школьном коллективе, повышает профессиональную компетентность педагогов, помогает развитию у детей и взрослых таких важных качеств личности как эмпатия и сотрудничество".