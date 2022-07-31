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Кинофорум в рамках ТЮРКСОЯ станет ежегодным

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- Анастасия Карелина
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Ежегодный Кинофорум в рамках ТЮРКСОЯ станет ежегодным. Такое решение было принято в Бурсе (Турция) на заседание оргкомитета Кинофорума тюркоязычных стран. Об этом сообщает Департамент кинематографии Кыргызской Республики.

Кинофорум, организуемый ТЮРКСОЙ, будет уникальной площадкой для совместного сотрудничества кинодеятелей тюркоязычных стран.

На первой встрече оргкомитета Кинофорума, в который вошли представители киноиндустрий тюркоязычных стран, Генеральный Секретарь ТЮРКСОЯ Султан Раев поговорил с представителями мэрии Бурсы. Как известно, Бурса - первая столица Османской империи.

"Своей целью организация ТЮРКСОЙ ставит укрепление братства и дружбы между тюркскими народами, распространение общей тюркской культуры и сохранение ее для последующих поколений. В связи с этим предлагаю организовать ежегодный Кинофорум, как площадку для взаимообмена творческой кинодеятельностью", - сказал Султан Раев.

Известный казахстанский продюсер, президент ТОО "Turkish Global Media Distribution Qazaqstan" Карсакбаева поддержала его предложение.

"Проведение ежегодного Кинофорума даст возможность творческим людям стран ТЮРКСОЙ совместно исследовать и создавать кинофильмы и сериалы об истории и современности тюркских стран. Проведение мастер-классов и встреч мэтров киноискусства создадут более благоприятные условия для совместного сотрудничества", - заметила Майра Карсакбаева.


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URL: https://www.vb.kg/420959
Теги:
кино, Турция, Кыргызстан
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