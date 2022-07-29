Потребление электроэнергии на этой неделе достигло самого высокого уровня

На этой неделе в Кыргызстане из-за аномально жаркой погоды летнее потребление электроэнергии достигло самого высокого уровня за годы работы энергосистемы. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

На сегодняшний день среднесуточное потребление в энергосистеме республики составляет 34 миллиона 300 тысяч киловатт-часов. Ранее данный показатель составлял 32 миллиона 76 тысяч киловатт-часов (2021 год), 28 миллионов 55 тысяч киловатт-часов (2020 год).

В нынешнем году рекордный пик летнего потребления был зафиксирован 27 июля. Он составил - 35 миллионов 353 тысячи киловатт-часов.

В условиях высокого уровня потребления электроэнергии на фоне летней ремонтной кампании по подготовке к осенне-зимнему периоду, объекты ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" работают в штатном режиме. Объекты компании – высоковольтные подстанции и линии электропередачи находятся под открытым небом, и испытывают перегрев от солнца. Плюс идет нагрузка на сети, что также усиливает перегрев оборудования.

ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" призывает потребителей не включать одновременно несколько бытовых приборов и бережно относиться к электроэнергии. От экономного отношения к потреблению электроэнергии в эти жаркие дни зависит исправность состояния всей системы энергоснабжения и возможность избежать ее перегрузок, которые могут привести к внештатным ситуациям.